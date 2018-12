El mensaje de Pete Davidson, el ex de Ariana Grande, que alarmó a la policía de Nueva York

El comediante y miembro del elenco estable del show “Saturday Night Live” publicó el siguiente comentario en Instagram: “Realmente ya no quiero estar en esta tierra. Estoy haciendo lo mejor para quedarme aquí para ti, pero en realidad no sé cuánto tiempo más puedo durar. Todo lo que he intentado hacer fue ayudar a la gente. Solo recuerda que te lo dije”.