En medio de críticas a plataformas, civicos de La Paz levantaron huelga contra repostulación de Evo

Cívicos paceños levantan su huelga en medio de disidencias con activistas

Critican que integrantes de plataformas del 21F no se sumaran a la medida de presión. Pasado Año Nuevo analizarán otras formas de protesta contra la repostulación de Evo



Los huelguistas se encontraban al interior de un templo en la sede de Gobierno. Foto: internet.

Tal como sucedió con otras regiones del país, esta jornada los cívicos de La Paz decidieron levantar su huelga de hambre contra la habilitación de Evo Morales como candidato para las elecciones primarias. En medio de críticas a las plataformas ciudadanas, anticiparon otras formas de protesta para la próxima gestión.

“Se ha decidido levantar el piquete de huelga y vamos a realizar una evaluación después, para ver qué continuamos haciendo. Somos la voz del pueblo y el pueblo pide que no se despilfarre el dinero en las elecciones primarias“, dijo a radio Compañera el representante de esa instancia, Antonio Alarcón.

Advirtió la existencia de un “sectarismo” donde “el ego prima mucho”, advirtiendo que “muchas plataformas dicen que si no es su idea, no funciona, por eso no se han sumado” al piquete instalado en una iglesia de la sede de Gobierno.

“Hay una gran diferencia con las huelgas que él hacía, él hacia para un sector, para los cocaleros, nosotros lo hacemos por Bolivia, nosotros no vivimos para una ideología fracasada y no estamos pendientes a lo que diga el MAS“, respondió frente a la observación del presidente Evo Morales, que calificó esa medida como una “dieta de ricos”.

EL DEBER