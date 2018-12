Evo promete no usar plata del pueblo, pero gastará Bs 20 millones en viajes

El presidente Evo Morales prometió ayer que no usará los recursos del pueblo en las campañas de elecciones primarias y generales de 2019; sin embargo, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2019 destinó 20.322.858 bolivianos a la gestión del avión presidencial que es usado por el mandatario Evo Morales para sus distintas salidas al y interior del país, además de 120 millones para la transmisión de sus actos, entre otros ítems, criticaron legisladores y analistas.

“Nosotros, hermanas y hermanos, en las elecciones primarias no vamos a usar la plata del pueblo boliviano, ésa es nuestra conducta (…). Aquí (en el MAS) es más de conciencia y de compromiso, no es una cuestión de prebenda”, aseguró el mandatario en la inauguración del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) en el municipio de Irupana.

El Mandatario y polémico candidato a la cuarta repostulación aseguró que su partido no usará los recursos de propaganda gratuita destinados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a los partidos habilitados para las elecciones primarias. De esta manera, el oficialismo se sumó a las organizaciones como Comunidad Ciudadana (CC), Movimiento Nacionalista

Revolucionario (MNR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Bolivia Dice No (21F), que decidieron renunciar a la propaganda pagada. Los cuatro opositores argumentaron que se trata de un proceso electoral innecesario y un gasto insulso porque sólo hay binomios únicos sin competencia electoral.

Morales aseguró que su partido no usó en ninguna elección los recursos del Estado para su campaña.

Sin embargo, la oposición aseguró que la “campaña” del MAS se realiza todo el año con el uso de recursos del Estado, en las transmisiones, viajes, conciertos y entregas de obra que se realizan bajo la imagen del presidente Evo Morales.

El candidato de UCS y exvicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, aseguró que Morales hace demagogia y que en 13 años sólo usó el Estado para su campaña.

“¡Demagogia pura y mentira! ¡Evo, durante 13 años, hace campaña con dinero, recursos y bienes públicos! Cree que el Estado es su partido y su propiedad”, publicó el exvicepresidente en la red social de Twitter.

Según datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), en 2018, el Ministerio de Comunicación gastó más de 100 millones en transmisiones de actos de Morales. Para este 2019, se presupuestaron 120 millones de bolivianos.

En cuanto a viajes, los más de 20 millones presupuestados para 2019 se deben sumar a otros que no están especificados, como el uso de helicópteros y otras naves del Estado.

Al respecto, el jesuita Sergio Montes publicó: “La inocentada (o mentira) del año: Evo dice que para las primarias no va a usar plata del pueblo. ¿De dónde saldrá platita entonces para sus viajecitos, transmisiones en BTV, conciertitos, etc.? No faltará quien diga que eso es gestión. 13 años vive en campaña con plata del pueblo”.

El senador Arturo Murillo (UD) informó que el Ejecutivo gastó Bs 246 millones en viajes de Morales entre 2017 y agosto de 2018

DATOS

Opositores analizan boicot a las primarias. Los partidos de oposición, entre ellos 21F, CC, MNR y PDC, analizan ir a votar en las primarias con “sólo cinco personas” y hacer sentir el repudio a estas elecciones.

Conade articula un solo bloque opositor. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) inició contactos y prevé hacer reuniones con partidos políticos para posibilitar que se forme un solo bloque opositor para enfrentar a Evo Morales en las Elecciones de 2019.

Suárez espera que el TSE inhabilite al MAS. El dirigente de los Demócratas, Ernesto Suárez, recordó al Tribunal Supremo Electoral que en 2015 fue eliminado de las elecciones por comentar unas encuestas internas, y ahora espera su resolución respecto al MAS después de que en una solicitada publicó una encuesta de intención de voto favorable al presidente Evo Morales.

Envían a la cárcel a involucrado en quema del TED. El juez segundo de Instrucción Cautelar de Santa Cruz determinó detención preventiva para el activista Julio César Saucedo, que fue identificado como uno de los autores del incendio del Tribunal Electoral Departamental (TED) y rechazó someterlo a un proceso abreviado.

TSE SORTEA ESPACIOS, SÓLO MTS HARÁ PROPAGANDA

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sorteó ayer el orden de difusión de propaganda electoral gratuita a través de los medios de comunicación estatales para las organizaciones políticas y alianzas que participan en las elecciones primarias.

Esto a pesar de que la mayor parte de los partidos decidieron no hacer propaganda en este proceso electoral.

El primer lugar recayó en la alianza Bolivia Dice No, cuyo candidato presidencial es Óscar Ortiz; luego están FPV, MNR, UCS, MAS, CC, PDC, MTS y Pan-BOL.

De todos ellos, CC, Bolivia Dice No, MAS, UCS, MNR y PDC decidieron no hacer campaña porque consideran que es un gasto innecesario y que esos recursos podrían destinarse a otras necesidades del país. Las primarias costarán 26,7 millones de bolivianos.

Sin embargo, el partido del gobernador de La Paz, Félix Patzi, dijo que su organización sí utilizará los espacios cedidos por el TSE de manera gratuita.

“Cómo desaprovechar eso, el espacio que tenemos para hacer conocer nuestro movimiento, para hacer conocer nuestra ideología, nuestros candidatos. (…) Son los espacios que emite el Tribunal (Electoral) por sorteo”, indicó, según el portal Urgentebo.

Según el TSE, en el sorteo estuvieron delegados del MNR, PAN-BOL, UCS, MTS, PDC y MAS, es decir que faltaron los representantes de Bolivia Dice No, FPV y CC.