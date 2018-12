Experto en política antidroga afirma que modelo de Bolivia “está funcionando bien”

Aldo Lale-Demoz visitó el país para conversar sobre su amplia experiencia en la lucha antidrogas. Foto: RRSS





El experto en política de lucha contra las drogas, el alemán uruguayo, Aldo Lale-Demoz, afirmó, en una entrevista concedida al diario Los Tiempos, que el modelo de Bolivia “está funcionando bien”, porque redujo a la mitad la cantidad de coca que se producía hace 10 y 15 años en el país.

Aldo Lale-Demoz visitó el país para conversar sobre su amplia experiencia en la temática y dar algunas recomendaciones para mejorar este trabajo.

“En Bolivia, hoy hay la mitad de la coca que había hace 10 o 15 años. Ese indicador tan básico muestra que algo está funcionando bien, mientras que en otros países la coca se incrementa”, dijo al ser consultado sobre la política antidroga boliviana.

Bolivia a iniciativa del presidente Evo Morales, despliega desde 2009 su propia estrategia antinarcóticos, un año después de expulsar a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingles).

Al respecto, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, ratificó que Bolivia es el único país en la región que logró cifras extraordinarias en reducción de cocales excedentarios. “Este año reducimos 11 mil hectáreas y seguramente hemos bajado a menos de 24 mil que registró la UNODC en su informe de hace unos meses”.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre drogas 2018, difundido en La Paz en julio pasado, entre 2015 y 2016, el cultivo mundial de coca aumentó en 36%. De ese total, Colombia es el mayor productor con 146.000 hectáreas de cultivos de coca, 68,5% del área de cultivo mundial. Perú es segundo con 43.900 hectáreas, que equivalen a 21% del área mundial de cultivos de coca.

Mientras Bolivia representa 10% del cultivo mundial de coca, con 23.100 hectáreas, resultado que fue destacado por el representante de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, Thierry Rostan.

Para Lale-Demoz, afirmar que el modelo de Bolivia es exportable o replicable no es acertado, porque cada país tiene su realidad y dinámica propia; sin embargo, consideró que se debe ser cauto porque la comunidad internacional está observando al país con mayor interés.

“Cada país vive su propia dinámica, entonces pretender que un país como Tailandia, por ejemplo, tome el ejemplo de Bolivia, eso no va a pasar, porque es una realidad diferente. No tiene sentido, tiene otra realidad. Allá son las drogas sintéticas, no tiene cocaína. Siempre digo Bolivia que se compare consigo misma en el transcurrir de los años”, argumentó.

Al ser consultado sobre la ausencia de la cooperación de EEUU en la lucha antidroga boliviana, indicó que Bolivia ha demostrado que puede manejar ese tema solo, porque sus aliados más importantes con sus vecinos y la participación del país en programas regionales.

“Esos son los aliados que realmente importan. Perdieron un gran aliado con Estados Unidos, pero hay otros aliados de cooperación internacional, las cifras son menores, pero hoy hay un consenso más o menos explícito de que cada país maneje sus problemas y no debe depender de manera muy importante de la cooperación internacional. Y Bolivia lo ha demostrado”, sostuvo.

ABI / Cambio Digital