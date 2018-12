Funcionaria niega mal uso de vehículo de la Alcaldía

La jefa de la Unidad de Transparencia asegura que se han fabricado un delito que no existió

EL DEBER

María Gloria Trigo, jefa de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la Alcaldía cruceña, rechazó la acusación en su contra sobre el supuesto mal uso de un vehículo oficial de la comuna por dos dirigentes guaraníes.

Trigo explicó que desde hace unos meses se encuentra defendiendo un terreno de propiedad de su familia (El Paraíso), ubicado en el municipio de Pailón, y que ha sido tomado por un grupo de 15 personas. Dijo que al enterarse de dicha ocupación, ella y su casero fueron al lugar en su vehículo particular, y que una vez en el terreno la privaron de su libertad. “Al no dar señales de vida el lunes y el martes, el chofer (del vehículo de la Alcaldía), preocupado por mi seguridad, fue a buscarme. Yo le dije que se retirara, que no podía estar ahí, porque era peligroso. El casero y yo nos fuimos a pie, incluso hay declaraciones de la parte contraria que así lo dicen. (…) No existe ninguna fotografía donde se muestre que yo estuve dentro del vehículo (oficial), se han fabricado un delito que no existió. Solo estoy defendiendo lo que es de mi familia”, manifestó.

Fuente: eldeber.com.bo