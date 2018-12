García Linera asegura que no subirán los precios del gas, de la gasolina, del agua y de los servicios básicos

La Paz, 30 dic (ABI). – El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró el domingo que no subirán los precios del gas, de la gasolina, del agua y de los servicios básicos, como han sugerido algunos políticos de la oposición y los denominados analistas.

En una evaluación de los logros de la economía boliviana en los últimos años, en los que el país se mantuvo al frente del crecimiento económico de la región, el segundo del Ejecutivo boliviano dijo que el gobierno está preparado y tiene los mecanismos para que los “más humildes puedan pagar sus servicios básicos”, sin ninguna presión.

“No señores, en Bolivia no se va a subir el precio del gas, y no se va a subir el precio de la electricidad, ni del agua, ni de la gasolina, podemos mantener esta subvención para que el más humilde pueda pagar sus servicios básicos y no los estén asfixiando como está pasando en otros países de América Latina”, puntualizó.

Recordó que hasta el momento cinco millones de personas, casi el 50% de la población total de Bolivia, tienen gas a domicilio y aseguró que la meta es llegar al 100% “y a precio congelado, no como lo están proponiendo algunos políticos que para que haya más inversión hay que subir el precio del gas”, complementó.

García Linera dijo que uno de los éxitos del modelo económico boliviano, al margen del mercado interno, el mercado externo y la distribución de la riqueza, es la participación del Estado, y aseguró que en ese rubro el Estado controla el petróleo, controla el gas, la electricidad, las comunicaciones, el agua y los servicios básicos.

“Controla las fuentes de generación de riqueza y deja que el sector privado se desarrolle en todos los demás sectores, tiene derecho, pero el Estado es el padre que va regulando, que va asignando tareas y que va distribuyendo allá donde falta”, complementó.

“Estamos terminando un buen año, el año que viene será mejor, sepan que seguiremos mejorando la vida de las familias bolivianas, estamos muy optimistas, sabemos cómo hacerlo, hemos demostrado cómo hacerlo”, sentenció.

Fuente: ABI