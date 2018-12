García Linera asegura que si se hacen cargo de hospitales, en un mes no habrá pacientes en pasillos

Ante la incompetencia de algunas gobernaciones, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que si les pasan la competencia de administrar los hospitales de tercer nivel, desaparecerán las camas que se desarman o las ollas pudriéndose.



El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que si las gobernaciones deciden pasar la administración de los hospitales de tercer nivel, el Gobierno necesita solo un mes para que no haya pacientes en los pasillos, ni camas desarmándose, ni ollas pudriéndose.

“Dennos un mes, y no van a encontrar un solo paciente en los pasillos, no van a encontrar una sola cama que se esté desarmando o no van a encontrar unas ollas que se estén pudriendo; van a encontrar una atención digna“, declaró la autoridad a propósito del Sistema Universal de Salud (SUS).

Protestó porque los dirigentes del sector salud acusan al Gobierno por el estado de los hospitales de tercer nivel, cuando éstos centros no están bajo la competencia del nivel central del Estado. El Colegio Médico de Bolivia advierte que con el SUS el sistema de salud va a colapsar, porque no existen las condiciones para la atención que va a representar la implementación del beneficio de salud.

El vicepresidente estuvo en El Pueblo es Noticia emitido por Bolivia TV.

El persona de salud a diario denuncia que en los centros médicos faltan camas para los pacientes, equipamiento y recursos humanos para cumplir una labor satisfactoria. Le recriminan al Gobierno que en 13 años al frente del Estado la salud no fue una prioridad. Sin embargo, García Linera sostiene que esas competencias son de las gobernaciones, por lo tanto tendrían que asumir la responsabilidad de hacer inversiones.

Si en un mes, después que las gobernaciones decidan la transferencia de la competencia siguen existiendo pacientes en los pasillos “sáquennos la mugre, ríñannos, pero hoy no está en nuestras manos”, sostuvo. Atribuyó la “incompetencia” a la Gobernación por no invertir en salud en el departamento de La Paz. “Le damos 400 millones de bolivianos, peor está claro que no invierte en salud”, comentó.

Asimismo, llamó “egoístas” a los dirigentes del sector salud que rechazan la implementación del Sistema Universal de Salud, alegando la falta de condiciones. “Déjennos hacer (nuestro trabajo), no nos pongan obstáculos, no nos bloqueen, no sean egoístas”, manifestó García Linera. El Colegio Médico de Bolivia en particular lidera las movilizaciones en contra del SUS, para el 3 y 4 de diciembre está previsto un paro.

“En ningún lugar del mundo puede ser que un dirigente se oponga a un derecho (…). Es como ir a marchar contra el aire y el agua, eso pasa con algunos dirigentes egoístas”, afirmó en el programa El Pueblo es Noticia de BTV.

Dijo que para el 2019 está prevista la contratación de 8.000 personas entre médicos y enfermeras; asimismo la adquisición de equipos y condiciones para mejorar el servicio. “De lo que nos hacemos cargo lo hacemos bien. Vea el teleférico, vea el agua”.

Fuente: www.eldhttp://www.eldeber.com.bo/bolivia/Dennos-un-mes-y-no-van-a-encontrar-un-solo-paciente-en-los-pasillos-20181230-9433.htmleber.com