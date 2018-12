García Linera dice que su modelo es el ‘ganador’ y ‘se tiene que mantener’

Hizo una comparación con un equipo de fútbol, que no se cambia si existen buenos resultados. Criticó a los anteriores gobiernos que ahora quieren regresar al poder



El vicepresidente en entrevista con medios estatales. Foto: Bolivia TV

El vicepresidente Álvaro García Linera, en entrevista con medios estatales, aseguró este domingo que el modelo económico que implementó el gobierno de Evo Morales, en los últimos 13 años, es exitoso y por lo tanto debe continuar.

“Es un modelo ganador, les hemos ganado a todos y se tiene que mantener“, remarcó al asegurar que uno de los éxitos es que el gobierno tiene un buen equipo en el ámbito económico, como sucede con los equipos de fútbol, que logran campeonatos consecutivos.

García Linera afirmó que la constatación más importante es que en los últimos años Bolivia ha dejado de ser un país pobre, para pasar a uno de ingresos medios, como lo reconocen, según afirma, todos los organismos internacionales.

“La Bolivia del atraso y la pobreza absoluta, de estancamiento, y la Bolivia que tenemos hoy en día es una Bolivia de progresoque con mucho entusiasmo va construyendo bienestar”, puntualizó en una entrevista en el programa “El Pueblos es Noticia” que se difunde por los medios estatales.

Pide a jóvenes revisar la historia

García Linera aseguró que al actual ritmo de crecimiento y “si este tren de progreso se mantiene y no le colocan trancas, no les sacan la riel“, en ocho años Bolivia tendrá un ingreso igual o similar al ingreso de Chile, Argentina.

En esa línea, dijo que se debe mirar al país con mucha esperanza, con muchas oportunidades, con optimismo histórico en el porvenir y dejar de lado “esa tristeza y esa actitud quejumbrosa que a veces tenemos los bolivianos”, porque todo nos iba muy mal.

García Linera invitó a los jóvenes que piensan que la bonanza es “normal”, a revisar la historia, los libros, para medir los avances de los últimos años.

Reconoció que todavía falta mucho por hacer, porque todavía hay gente que no tiene electricidad, que todavía tiene malnutrición, pero aseguró que Bolivia avanzó “muchísimo”.

“Hemos avanzado una década lo que no se pudo avanzar en 100 años”, puntualizó.

“Y esa velocidad, ese ritmo de crecimiento hay que protegerlo como un patrimonio, como un patrimonio de los bolivianos, que pase lo que pase en los siguientes años nadie le quite este derecho a los bolivianos al bienestar, al crecimiento, a la dignidad, nadie le quite, no puede ser que un gobernante venga a robarle algo que ha conseguido por decisión no de Evo, Álvaro, sino por decisión de los 11 millones de bolivianos algo que es su patrimonio, como el aire, como el agua, como los cerros, como la altiplanicie, como la Amazonía, es un patrimonio que nunca debemos perder, estabilidad, crecimiento económico, distribución de la riqueza”, complementó.

Fuente: www.eldeber.com