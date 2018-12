Gobierno destaca logros de gestión y candidatos ven campaña desigual

Álvaro García Linera describió el éxito económico y dijo que este modelo no tiene por qué ser cambiado. También dijo que si tienen el control de los hospitales de tercer nivel, se acabarían los problemas

Marco Chuquimia







La entrevista de casi tres horas, realizada en el canal estatal, al vicepresidente Álvaro García Linera, en la que expuso un supuesto éxito del modelo económico del país, fue calificado como parte de una campaña abusiva y desproporcionada por los candidatos de las distintas fuerzas que participarán de las elecciones primarias a fines de enero del próximo año.

“Esa es la muestra de cómo el Gobierno va a usar los medios estatales para su campaña el próximo año, el hecho de que el presupuesto de Comunicación sea tres veces más que este año, ya es una señal”, dijo el candidato a vicepresidente de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza.

En el canal estatal, el vicepresidente se refirió a los beneficios de los casi 13 años de gestión, que enumeró en 10 logros económicos. “El modelo funcionó, pasó la prueba, y no habría por qué cambiar algo que funciona. Tiene un equipo ganador, su selección de lujo, mete goles, sale campeón de Sudamérica, ¿por qué va a cambiarlo?”, cuestionó.

El crecimiento económico, el tamaño de la economía, el aumento del ahorro interno, las nuevas reservas de hidrocarburos, la producción de etanol, la industrialización de litio, la baja deuda externa, el incremento de la energía renovable, el incremento de las ganancias del sector privado y el crecimiento de la agricultura fueron los logros descritos en el programa.

Luego surgió el tema del Seguro Universal de Salud (SUS) y en este punto el vicepresidente desafió a los gobiernos departamentales a entregarles la administración de los hospitales de tercer nivel para que el gobierno central se haga cargo de los mismos. “Dennos un mes, y no van a encontrar un solo paciente en los pasillos, no van a encontrar una sola cama que se esté desarmando o no van a encontrar unas ollas que se estén pudriendo; van a encontrar una atención digna”, lanzó la autoridad.

Las respuestas

La Gobernación de La Paz rápidamente respondió y le recordó que el 26 octubre de 2015, la ministra de Salud de entonces, Ariana Campero, y el propio vicepresidente anunciaron un presupuesto de $us 11 millones para la adquisición de un acelerador lineal, y que pese a las promesas la compra nunca fue realizada.

Poco tiempo después el candidato a presidente de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, lanzó un tuit a propósito de esas afirmaciones: “Tiene razón: aplicaría la honestidad del Fondo Indígena, la tecnología del Quipus y la eficiencia de Correos”, escribió en @vhcardenasc.

Cárdenas calificó también como descarada una campaña electoral anticipada haciendo uso de recursos públicos para promocionar a los dos candidatos sin ninguna barrera y recordó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Órgano del Estado rector de esta campaña, no hará nada porque está sometido a lo que digan las autoridades nacionales.

De acuerdo con el reglamento de las elecciones primarias, artículo 74, inciso VI, la propaganda electoral para las primarias está contemplada 20 días antes de la realización de las primarias, que son el 27 de enero.

La candidata a vicepresidente del PDC, Paola Barriga, afirmó que todos los logros que el Gobierno muestra, en realidad son logros de la población y que los mandatarios son los que administran los recursos, “ellos han estado en campaña los 12 años y tenían que cumplir con su deber, que es administrar adecuadamente esos recursos”.

Dijo que el ofrecimiento del SUS es demagógico porque lo impulsan justo en una campaña electoral y no en los 12 años que estuvieron gobernando.

“Además, si implementan ese seguro con todas las dificultades, el próximo Gobierno tendrá que desmontar y eso ocasionará mayores problemas, están jugando con la necesidad de la gente”, censuró la abogada.

Para el candidato vicepresidencial de Pan-Bol, Leopoldo Chui, esa será la tónica de los espacios pagados por el Estado, donde los dos candidatos de gobierno tendrán acceso irrestricto a los medios de comunicación, mientras que ellos solo accederán por 30 segundos para ofrecer su programa de gobierno. Frente a esa desigualdad, dijo que los partidos deberían buscar alternativas para combatir la hegemonía del MAS y una alternativa son las redes sociales.

El diputado Amílcar Barral afirmó que el vicepresidente ya está acostumbrado a disfrazar cifras del estado real de la economía boliviana y lo mismo que los otros políticos, dijo que el SUS no será sostenible y que el Gobierno olvidará el ofrecimiento después de las elecciones.

El candidato a vicepresidente de 21-F, Edwin Rodríguez, afirmó que el Ejecutivo no solo utilizará los medios del Estado, sino los medios denominados “paraestatales” y también los medios independientes para cooptar los mismos a través de la publicidad, no otra cosa significa, dijo, el presupuesto del Ministerio de Comunicación. Desafió a los medios estatales a dar el mismo espacio a los opositores.

