Juan Darthés cuenta su verdad ante denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin

Luego que la actriz argentina Thelma Fardín denunciara al actor Juan Darthés por abusar de ella cuando tenía 16 años y él 45 durante una gira de la telenovela ‘Patito Feo’ por Nicaragua, el actor dio la cara en Twitter y señaló que las acusaciones de la joven de 26 años son “falsas”, pero no solo eso el abogado del brasileño indicó que el actor le aseguró que su cliente “se enteró de la denuncia por los medios”.

Después de la conferencia de prensa del colectivo de Actrices Argentinas, en donde más de 50 artistas hicieron pública la denuncia penal por violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés, el actor rompió el silencio y salió a defenderse.

“No es verdad lo que se dijo, por Dios. Es una locura. Nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias Fernando Burlando por escucharme”, señaló en su cuenta de Twitter Juan Darthés, quien es protagonista de la telenovela “Dulce amor” y también fue acusado por acoso por su compañera de elenco Calu Rivero.

El abogado Fernando Burlando, quien asumió la defensa de Juan Darthés en la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin,habló con su defendido y dio algunos detalles tras su conversación con el actor.

“El relato (de Fardin) es tremendo. Me parece difícil no creer semejante relato de una criatura que tuvo que pasar por eso. Tengo que hablar con Juan personalmente y más profundamente. Ahí veré lo que me dice, pero en lo poco que hablamos él me dice que eso no ocurrió, lo niega categóricamente”, sostuvo el letrado en declaraciones a Telenoche.

“Le pregunté qué había pasado y niega los hechos. Dice que eso no ocurrió. Ahora quiero ver qué pasó y qué conducta asumir cuando Juan se explaye”, añadió el letrado. Además, destacó la denuncia que encabezó el Colectivo de Actrices Argentinas con el caso de Fardin al señalar que “las mujeres se lo merecían”, contó el abogado sobre Juan Darthés.

Desgarrador testimonio

