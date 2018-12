Kim Kardashian apoya a Kanye West frente a Drake: “Nunca amenaces a mi marido”

El rapero estadounidense publica una retalía de tuits en los que arremete contra el canadiense

El rapero estadounidense Kanye West ha publicado una retalía de tuits en los que arremete contra el también rapero canadiense Drake tras recibir por parte este una solicitud de derechos para resolver el uso de una canción, Say What’s Real, un tema publicado en 2009 en el que Drake usaba el sample de una canción de West, Say You Will.

@drake Never threaten my husband or our family. He paved the way for there to be a Drake.