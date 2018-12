La Policía busca a sujeto que mató a su esposa con 33 puñaladas

Jefe de la Felcv de La Paz causa revuelo al decir que los feminicidios son a causa del consumo de alcohol y la doble vida de mujeres. Después, negó esas declaraciones

La Policía está movilizada en todo el país en la búsqueda del autor de feminicidio de una mujer que fue victimada con 33 puñaladas el miércoles en la comunidad de Siguani Chico, del municipio de La Asunta, en Sud Yungas. El director nacional de la fuerza anticrimen, Nelson Mejía, dijo que las tareas de búsqueda se realizan junto con agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y que, ante versiones de que el autor había escapado al exterior, se tiene coordinación con los países fronterizos para lograr la captura del sindicado.

Según reporte de la Felcv, el autor del crimen es un cocalero, de 44 años de edad, quien, además de matar a su mujer, hirió a su propia hija, de 21 años, cuando la muchacha salió en defensa de su madre. El feminicidio ocurrió después de que la pareja compartiera bebidas alcohólicas y la mujer reclamara una infidelidad a su pareja.

Polémicas declaraciones

Referente al suceso, el director de la Felcv de La Paz, Víctor Soria, en una declaración que causó reacciones, aseguró que el consumo de alcohol y la “doble vida” de las mujeres es la causa de los feminicidios, según cita ANF.

Estas declaraciones generaron reacciones, como las de la abogada Jéssica Echeverría, a través de su cuenta de Facebook, en la cual lamentó que el responsable de atender los hechos de violencia hacia las mujeres se exprese de esa forma.

“Mientras tengamos un director de la Felcv que para él los feminicidios son provocados por el alcohol y la doble vida de las mujeres. Nada va a cambiar”, expresó.

El jefe policial comparó el caso con otro ocurrido en Sorata, diciendo: “Una concejala compartía bebidas alcohólicas, eso ha desatado celos y desconfianza del marido y eso hace que cometa el feminicidio. Este caso es igual”, dijo Soria, según ANF.

Sin embargo, horas después, el jefe de la Felcv negó haberse referido en esos términos y que jamás declaró eso. “Yo ayer me he reunido con los periodistas y en ningún momento he vertido eso. No sé cuál la intención de la periodista para decir eso. En todo este tiempo que trabaja la Felcv nunca hemos tenido un inconveniente de este tipo, yo nunca he vertido eso”, aseveró, según el portal Urgente.bo.

