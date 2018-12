Las confesiones más oscuras de una mánager del porno

Foto: iStock.

La manager estuvo trabajando en la industria de la “hospitalidad”, como la define ella misma en ‘The New York Post’, antes de poner un pie en el negocio de los vídeos para adultos. Ahora, entre sus principales clientes destacan la página web Xtube o actrices del gremio, como Tara Ashley. “Es una experiencia”, reconoce. Weeks afirma que su trabajo no se distancia mucho de los típicos quehaceres de una persona encargada de gestionar, administrar y organizar las actividades de una empresa. Lo único verdaderamente llamativo es cuando hacen las reuniones o fiestas anuales de las productoras pornográficas.

Hay compañeros que han recibido amenazas. No tienen motivos, nosotros estamos al otro lado de las cámaras

“Son bastante locas, especialmente las alemanas“, afirma. “Europa despunta en el porno amateur, mientras que en Estados Unidos la industria está bastante más regulada”. Aunque las ‘sexposiciones‘, como ella las llama, pueden impresionar al inicio, “una vez te acostumbras estos actos ya dejan de sorprenderte. A fin de cuentas, ¿hay algo más natural que una persona sin ropa que enseña su cuerpo?

Ensalada de desnudos

Es lo mismo que opina Sarah Ryland, de 32 años, quien se encarga del área de las Relaciones Públicas y está perfectamente hecha a este tipo de eventos. En una ocasión, fue a una exhibición de sexo de cinco días con un compañero. Al principio, tal y como confiesa en ‘The New York Post’, se sintió abrumada. Pero, al útlimo día, “la gente hacía todo tipo de cosas, y nosotros estábamos simplemente sentados allí, comiendo una ensalada”.

Solemos recibir juguetes eróticos en la oficina. Nos piden que los probemos para conocer nuestra opinión

Otra cosa curiosa de su trabajo son los regalos, que en este caso no son nada típicos. Si a día de hoy ya has recibido la cesta de Navidad de tu empresa, te animará saber que tanto a Shannan Weeks como a Sarah Ryland lo que les suelen regalar no se come. Más bien, se toca, se palpa y sí… se disfruta. “Solemos recibir juguetes eróticos en la oficina. Nos piden que los probemos para conocer nuestra opinión”, asegura Ryland. “Entonces, los repartimos entre el equipo y preguntamos a cada uno: ‘¿Quién se queda con este?'”.

Aunque Adult PR tiene su sede en el Reino Unido, Weeks dice que muchos de sus clientes se localizan en Estados Unidos, en parte debido al estigma de tener que buscar una agencia de representación en una sociedad con “un clima puritano”. “Hay gente que ha recibido amenazas”, reconoce Ryland. “No tienen motivo, nosotros estamos en el otro lado de las cámaras”. Y aquí traza la diferencia entre la industria de Estados Unidos, con una mayor persecución a las ‘pornstars’ y las compañías, en detrimento de las de Reino Unido, que son, según ella, más repetuosas con las personas que se dedican al porno.

No es para menos. Hace justo año, la actriz de cine para adultos August Ames fue hallada muerta tras haber recibido el acoso por parte de usuarios de redes sociales. Todo por negarse a rodar con un compañero de profesión que previamente había realizado porno gay. La canadiense de tan solo 23 años y ganadora de dos premios AVN (los Oscars de la industria), desató un movimiento para pedir más derechos y protección a estas trabajadoras, que normalmente se encuentran con prácticas abusivas por parte de sus compañeros masculinos o bien de los directores de las productoras.

Fuente: elconfidencial.com