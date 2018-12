Las mejores frases para enviar por WhatsApp en Año Nuevo

El 2018 se despide de nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Las felicitaciones ya tienen que estar preparadas para ser enviadas a todas esas personas especiales y aquí verás buenas ideas para que tú mensaje se destaque dentro de todos los chats de tus contactos.

A falta de una, tenemos hasta 10 felicitaciones de Año Nuevo que puedes copiar para enviar a cualquier persona en WhatsApp u otra aplicación de mensajería instantánea y red social. Pero no perdamos más tiempo y vamos con el listado en cuestión.

Aquí están las 10 mejores frases para felicitar en Año Nuevo

• Si el año 2018 te trajo felicidad, entonces que el año 2019 te traiga la mayor de las alegrías y logros. ¡Que tengas un feliz Año!

• Para ti, mi gran amigo/a, mis mejores deseos para el próximo año. Tengo la creencia de que este 2019 será recompensado con sorpresas que llenarán nuestras vidas de pura felicidad. ¡Feliz Año 2019!

• Una botella de cava: 30E. Un cotillón de nochevieja: 50 euros. Un vestido especial: 30 euros. Que yo te felicite el año ¡sí que no tiene precio! ¡FELIZ AÑO 2019!

• Hola a todos/as, este es un mensaje personalizado que te/se/os lo mando a vos/ti/usted/vosotros/ustedes. ¡Feliz Año Nuevo 2019!

• El Nuevo Año por fin ha llegado… Un año viejo en el que muchos de nosotros hemos vivido con el corazón encogido en angustia, sin trabajo, sin la luz de la esperanza pero con la fe puesta en que el 2019 será lleno de éxitos personales y laborales. ¡FELIZ AÑO NUEVO!

• No suelo ser muy expresivo y hoy solo se me ocurre desearte una cosa: Feliz Año Nuevo (pero con el corazón en la mano)…

• Te deseo un próspero año nuevo. Con 12 meses súper sanos, 52 maravillosas semanas, 365 días productivos, 8760 horas de emoción y 525600 minutos de felicidad.

• La familia es el mayor tesoro y soy muy afortunado de tenerte a mi lado en este comienzo de año. Salud y prosperidad son mis mejores deseos para ti… ¡Feliz Año Nuevo!

• En este año que pasó me convertí en una persona millonaria porque tengo los tesoros más valiosos: la familia y la amistad. ¡Feliz Año 2019!

• Hoy tenemos la oportunidad de despedir al año que se va y festejar al año que vendrá. Que tengas un mejor año nuevo y que siempre sigas siendo tan buen amigo, tanto en las buenas, como en las malas. ¡FELIZ 2019!

Fuente: wwwhatsnew.com