Madison, el perro fiel que cuidó la vivienda calcinada de su dueña hasta su regreso

Madison estaba esperando entre los restos calcinados de la vivienda (Foto: YouTube)

La casa de Andrea Gaylord fue una más de las siete mil viviendas destruidas por el fuego en California. Los peores incendios en la historia de este estado se llevaron por delante más de 50.000 hectáreas de terreno y los sueños de muchos de sus habitantes, por no hablar de miles de animales que perecieron en los bosques al no poder huir de las llamas.

Ese es el miedo que durante semanas albergó Andrea Gaylord. Su casa se encontraba en la pequeña ciudad de Paradise, la más afectada por el fuego, pero ella ni si quiera puedo acercarse a ella: tuvo que salir huyendo por la cercanía de las llamas mientras sus dos perros, Miguel y Madison, se quedaban en la casa.

El temor a que el fuego se hubiera llevado por delante la vida de sus animales no dejaba vivir a esta mujer, que decidió contactar a través de Facebook con Shayla Sullivan, una voluntaria del centro de rescate de animales K9 Paw Print Rescue. Andrea necesitaba saber qué había sucedido con sus mascotas y Shayla pronto trajo buenas noticias.

Encontró a Miguel en una ciudad cercana a Paradise y lo trasladó a un refugio a más de 100 kilómetros del fuego, para que no tuviera problemas. Pero Madison no aparecía. La voluntaria decidió acercarse cada día hasta las inmediaciones de lo que fue su casa para dejar agua y comida, por si el perro decidía volver en busca de sus dueños. Hasta dejó una prenda de Andrea para que el can la olfateara y encontrara su rastro.

Miguel y Madison se reencontraron tras los incendios (Foto: YouTube)

Después de varias semanas sin tener noticias del can, Andrea Gaylord pudo por fin volver a lo que quedaba de su casa, arrasada por el fuego. Y la sorpresa fue mayúscula: allí estaba Madison. El perro había conseguido oler la ropa de su dueña y fue capaz de regresar a su hogar, ahora reducido a cenizas, pero se quedó haciendo guardia hasta que su dueña apareció.

El reencuentro no pudo ser mejor: “Son los mejores perros”, reconoce Andrea a la cadena de televisión local ABC10 emocionada entre sollozos. Aún no puede vivir con ellos, ya que la mujer ha sido trasladada a una vivienda temporal que las autoridades han habilitado para las personas que han perdido sus hogares durante el incendio, pero sus dos perros están a salvo gracias a la constancia de Shayla Sullivan.

Fuente: elconfidencial.com