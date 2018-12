Mesa dice que no hay injerencia cuando se reivindica la democracia y Morales lo contradice

“Hoy dicen estar preocupados por la democracia. Bolivia es soberana y repudia toda injerencia”, remarcó Evo Morales.

Carlos Mesa y Evo Morales. Fotos: Internet y Abi.

La Paz, 17 de diciembre (ANF).- El candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, consideró este lunes que no hay injerencia extranjera en asuntos internos de Bolivia cuando se reivindica la democracia, después de que la Unión Europea y Estados Unidos expresaron su preocupación por la coyuntura política en el país.

“Cualquier expresión internacional que dice ‘hay que defender la democracia y respetarla’ no es injerencia; se trata de una cuestión conceptual, la UE no habla de memoria, tiene una larga experiencia en la construcción de un modelo democrático de integración, que no se puede pasar por alto, ni se puede pasar de manera lateral con la simple argumentación de injerencia (porque) cuando se reivindica la democracia aquí y en cualquier parte del mundo no se está metiendo en asuntos de otros”, dijo.

El pasado viernes, la UE alertó que las “acusaciones y amenazas” contra el Tribunal Supremo Electoral (debido a la habilitación de una nueva candidatura de Evo Morales a la presidencia pese al resultado de un referendo que le negó esa posibilidad) “no conducen a condiciones justas y equilibradas en vista de las próximas elecciones en Bolivia”.

En las últimas horas, EEUU también se sumó al pronunciamiento de UE “en enfatizar que las amenazas contra vocales del Tribunal Supremo Electoral no conducen a crear las condiciones que se requieren para llevar a cabo elecciones libres e imparciales el 2019”. Además pidió al Gobierno boliviano respetar la Constitución y la voluntad popular. Sin embargo, Morales aseguró que se trata de un acto de injerencia.

“Como en 2002, EEUU y políticos serviles de derecha tratan de frenar nuestra candidatura con mentiras y desprestigio. Nos decían Bin Laden o talibanes y amenazaban con cortar ayuda. Hoy dicen estar preocupados por la democracia. Bolivia es soberana y repudia toda injerencia”, afirmó Morales, mediante su cuenta en Twitter.

Mientras, Mesa consideró que estas manifestaciones surgieron a partir de las múltiples expresiones realizadas en el ámbito internacional, incluso desde las movilizaciones de las comunidades bolivianas en otros países.

“Quiero destacar la actividad extraordinariamente valiente de las comunidades de nuestros compatriotas en el exterior, que con manifestaciones, expresiones y explicaciones muy claras y contundentes en diversas partes del mundo, han sensibilizado a la comunidad internacional, a países y estructuras multilaterales, que (ahora) expresan su palabra de preocupación por la democracia en nuestro país”, apuntó.