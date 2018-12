Ministro Romero dice que las huelgas por el 21F se desmoronan sin haber logrado impacto

Los piquetes de huelga contra la repostulación se replegaron en Santa Cruz, Tarija y La Paz, aunque con el propósito de retomar las protestas en 2019. Por el contrario, Cochabamba y Sucre reforzaron sus medidas de presión.

El ministro Carlos Romero en una rueda de prensa. Foto: Fernando Cartagena.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, cuestionó este miércoles a los movilizados que rechazan la repostulación del presidente Evo Morales y dijo que las huelgas que alientan los defensores del 21F se desmoronan sin haber logrado ningún impacto. No obstante, advirtió que es previsible que la apuesta a la polarización del país continúe.

“Sus movilizaciones han sido débiles, no han tenido la respuesta que ellos esperaban”, señaló y luego añadió que “han convocado a una huelga de hambre que empieza a desmoronarse, no tiene mayor impacto, no han logrado masificarse”.

Los piquetes de huelga contra la repostulación del presidente Evo Morales se replegaron el martes en Santa Cruz y Tarija y este miércoles en La Paz, aunque con el anuncio de retomar las protestas en 2019.

Por el contrario, Cochabamba y Sucre decidieron reforzar sus medidas de presión.

“Realmente vemos una oposición dispersa, sin dirección, con medidas erráticas, fallidas; sin embargo, somos conscientes de que van a seguir polarizando el escenario político nacional, de todos modos el gobierno sigue en lo suyo que es el cumplimiento del agenda estatal que nos permite consolidar el camino hacia la agenda patriótica”, afirmó Romero en una entrevista con la radio estatal Patria Nueva.

También se refirió a los hechos de violencia de los detractores al Gobierno que dañaron tres edificios estatales, entre ellos el del Tribunal Electoral de Santa Cruz, que tiene el 80% de su infraestructura dañada.

“¿Cómo pueden hablar Estado de derecho, de democracia quienes golpean personas, agreden instituciones públicas? Nos recuerdan a los hechos del pasado 2003 y 2008 donde utilizaron estos mismos métodos intentando dividir en dos al país”, afirmó.

El domingo y en un acto público, el presidente Morales reveló que “compañeros” del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) hacen la labor de inteligencia en las huelgas por el 21F; por esto, dijo, tiene la certeza de que se trata de una medida presión engañosa debido a que no se cumple con rigurosidad. (26/12/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz