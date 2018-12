Nadal: “Apoyo el cambio en la Davis porque las cosas han dejado de funcionar”

El tenista español se mostró dispuesto a ver cómo funcionan las cosas con las modificaciones al tradicional torneo.

EFE

Rafael Nadal, número dos del tenis mundial, apoyó los cambios que se van a introducir esta temporada en la Copa Davis “porque cuando las cosas dejan de funcionar hay que hacerlos” y, si se comprueba que no son positivos, “ya habrá tiempo de rectificar”.



“La Davis hasta hoy ha acarreado unos problemas que están ahí. Los mejores jugadores no estaban siempre disponibles para todas las eliminatorias. Apoyo el cambio porque las cosas han dejado de funcionar. Habrá que probarlo unos años y, si no, rectificar”, dijo en una entrevista con el canal de Movistar.



Abogó porque deje de decirse que es “la Davis de (Gerard) Piqué” en referencia al futbolista del FC Barcelona y cofundador del Grupo Kosmos, impulsor de la nueva competición y con quien el tenista balear dijo tener una relación “estupenda”.



También agradeció que gente “de fuera del tenis” se interese por este deporte y decida invertir en él. “Es algo muy bueno y lo que tenemos que hacer es agradecer a Piqué y todo su grupo que quieran apostar por nuestro deporte en vez de ponerles trabas”.



A su juicio, con la transformación del actual modelo de la competición “se pierden algunas cosas importantes de lo que era la Davis, pero se ganan muchas otras que pueden ser muy positivas”.



“Apoyo el cambio. No soy fan de los cambios cuando las cosas funcionan pero cuando han dejado de funcionar creo que hay que hacerlos. Hay que darle una oportunidad a los cambios y tengo la confianza de que funcionará y será un evento del máximo éxito”, añadió el español.



“Mi ilusión es estar en los eventos importantes y este es uno de ellos”, respondió Nadal al ser preguntado por si tiene previsto participar en noviembre en la primera edición de la nueva competición internacional.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar