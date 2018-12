Pablo Iglesias rectifica sobre Venezuela: “La situación política y económica es nefasta”

Hace cinco años, Venezuela era un referente democrático para los entonces futuros líderes de Podemos. Era un ejemplo a seguir, incluso para Europa. “Lo que ha ocurrido en Venezuela es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa“, llegó a decir Pablo Iglesias en el programa Toda Venezuela. “Esta es una de las democracias más consolidadas del mundo”. La actual situación política, económica y social del régimen de Nicolás Maduro obligan al líder de Podemos a rectificar su opinión y renegar de lo dicho. “He podido decir cosas que ahora no comparto y rectificar en política está bien. La situación política y económica en Venezuela es nefasta”.

Podemos, desde su nacimiento, mantiene una vinculación casi permanente con Venezuela. Los viajes y trabajos de asesoramiento de algunos de sus líderes, las declaraciones –algunas muy recientes como Errejón– de cargos alabando el régimen de Maduro… Devuelven cada cierto tiempo a la actualidad la conexión venezolana. Ha sucedido también en la comparecencia de Pablo Iglesias en la comisión de investigación sobre financiación de partidos políticos en el Senado. El PP, único partido que participa en la misma, ha querido ahondar en la relación de Iglesias con este país de América Latina, exhibiendo para ello fragmentos de vídeo de declaraciones suyas en televisiones de aquel país, donde exponía las bonanzas del régimen.

“Qué envidia me da Venezuela. Es muy interesante vivir en un país como éste, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa”. Iglesias ha visionado estas imágenes. “No comparto algunas de las cosas que dije en el pasado. Estaré encantado de acudir a cualquier foro político o espacio de debate para debatir sobre cosas que pude decir en el pasado y en las que me equivoqué”, ha expuesto el líder de Podemos.

Pide disculpas por sus palabras sobre Mariló Montero

Su exposición evidencia el viraje que trata de trasladar Podemos en los últimos tiempos: de defender Venezuela a intentar poner distancia. Sentar una línea para poner tierra de por medio y evitar una identificación que, consideran, podría llegar a tener coste político. “No voy a entrar en la dinámica de convertir Venezuela en un asunto de la política española”, dijo en una reciente entrevista.

No ha sido el único ejercicio de reculación que ha explicitado Iglesias. El portavoz del PP, Luis Aznar, le ha recordado el mensaje privado de Telegram escrito por el líder de Podemos, que salió a la luz pública, y en el que decía que él “azotaría hasta que sangrase” a Mariló Montero. “Siento muchísima vergüenza de haber hecho una broma machista imperdonable”, ha confesado. “A veces lo único que uno puede hacer es pedir disculpas y decir: ‘Esto lo hice mal”.

Se escuda en Marchena para negar financiación ilegal

Ovejas, cabras, La venganza de Don Mendo… El interrogatorio del PP a Pablo Iglesias en el Senado ha derivado más en obra teatral que en cita política. Los populares pretendían certificar la financiación ilegal de Podemos, mediante el cobro de dinero de los gobiernos de Venezuela e Irán. El líder de Podemos ha negado irregularidad alguna, amparándose en el rechazo de hasta 10 querellas, muchas de las cuales tenían como ponente al juez Manuel Marchena, que presidía la Sala Segunda del Tribunal Supremo que denegó las mismas, y que fue el candidato del PP pactado con el PSOE para presidir el Supremo y el CGPJ -pacto que se truncó finalmente-.

En una cita tensa, Iglesias se ha negado a detallar o abordar tan siquiera su relación con distintos gobiernos de América Latina al considerar que nada tenían que ver con la financiación de Podemos. Hasta en cinco ocasiones le ha preguntado Luis Aznar, portavoz del PP, si había trabajado para el Gobierno de Venezuela. A la quinta fue la vencida. “No, no he trabajo para el Gobierno venezolano”, se ha limitado a responder Iglesias. “Si pretende sugerir que ha habido financiación de Venezuela a Podemos, le digo que no”.

Iglesias ha leído autos del Tribunal Supremo o del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid para defender que “nadie ha podido probar la financiación ilegal de Podemos”. Iglesias se ha defendido de las acusaciones del PP alegando que “ha habido hasta 10 querellas y todas ellas han sido rechazadas por la Justicia”. Y ha apelado a que Marchena ha sido el ponente de una gran parte de esas sentencias para intentar desactivar las acusaciones del PP, que ha amenazado a Iglesias con “concluir en esta comisión que Podemos se ha financiado irregularmente”.

“Todo el mundo pensó que era un juez independiente, hasta que su jefe de bancada -en alusión a Cosidó, portavoz del PP en el Senado-, en un WhatsApp dio a entender que era uno de los suyos”, ha expuesto Iglesias, recordando el mensaje que reenvió Cosidó al grupo del PP en el Senado, donde les decía que podría controlar la Sala Segunda “desde la puerta de atrás”, en alusión al pacto PP-PSOE, ahora fallido, para repartirse el Consejo General del Poder Judicial, que concedía la presidencia a Marchena, a petición de los populares.

“Marchena ha sido el ponente en buena parte de estas querellas y no ha encontrado resquicio que sirviera para hacer una acusación contra Podemos. No cuestionaré la independencia judicial, pero todos sabemos aquí cómo funciona la Justicia. Tenemos bastante claro que no nos hemos financiado ilegalmente, porque si hubiéramos cometido un ilícito penal o administrativo, todo el peso de la Justicia habría caído sobre nosotros”, ha sido la defensa empleada por Iglesias.

Tensión con el portavoz del PP

La sesión parlamentaria ha derivado, en varios momentos, en un diálogo de sordos. Tensión donde ninguna de las dos partes se escuchaba. Iglesias ha recordado al PP el dictamen de la comisión del Congreso sobre el uso político de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior: “Ustedes usaron la policía para proteger a sus delincuentes y crear pruebas falsas”. Aznar, portavoz del PP, ha respondido con una amenaza explícita: “Queremos que se encuentre cómodo por si le tenemos que llamar en unos días porque estamos esperando unas documentos”.

La tensión de la comparecencia ha obligado, transcurridas más de dos horas, a hacer un receso. Antes del mismo, el PP ya ha avisado a Iglesias de que esta comisión “está muy cerca de concluir que Podemos se ha financiado ilegalmente con dinero de Venezuela e Irán”. Y ha añadido: “Usted cobraba de la fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) que cobraba de Venezuela. Está documentado. Usted cobraba de CEPS como Monedero y Errejón. De hecho, ésta pagaba 200.000 euros en pagos de personal, y el día que ustedes se van para fundar Podemos, deja de pagar sueldos”.

Este diario publicó que CEPS firmó con Chávez 41 convenios en ocho años por 3,9 millones, pero que esta fundación registró en sus cuentas 3,3 millones de euros menos de la cantidad que recibió del Gobierno de Hugo Chávez por trabajos de asesoría entre los años 2003 y 2011.

