Pacajes pide disculpas al pueblo por elegir mal a sus amistades y dice que es inimputable

La exjueza Patricia Pacajes dijo que es “víctima” porque fue drogada y que el audio es ilícito, según el IITCUP.

La exjueza Patricia Pacajes pidió disculpas al pueblo boliviano porque se equivocó al elegir a sus amistades a quienes acusa de haberla drogado para grabarle sobre el caso Alexander; asegura que dicho audio es ilegal, por lo tanto, es “inimputable”.

Pacajes detenida en el penal de Obrajes protestó este pasado lunes porque se suspendió, por segunda vez consecutiva, su audiencia a la cesación de su detención preventiva.

La exautoridad una vez más pidió disculpas al pueblo boliviano, pero por equivocarse al elegir a sus amistades, a quienes señala como responsables de haberla drogado y dopado para grabarle sobre el caso del bebé Alexander y revelar que Jhiery Fernández era inocente.

“Pido disculpas (…) al pueblo boliviano por haberme equivocado, equivocarse es de humanos, al elegir a mis amistades; el pueblo se va a dar cuenta que la suscrita ha sido dopada, drogada, es víctima de delincuentes y me han grabado”, declaró a la red Gigavisión.

La autoridad insistió que su sentencia se basó en las pruebas que presentó la Fiscalía, pese a que el Consejo de la Magistratura a partir de una auditoría abrió varios procesos de tipo penal y administrativo contra jueces y funcionarios judiciales por este caso.

En el mes de septiembre se difundió un audio en el que Pacajes revela que el médico acusado de violación al bebé Alexander era inocente, porque el Ministerio Público basó su acusación en una prueba que no demostraba la violencia sexual.

Sin embargo, según la exjueza el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Policía (IITCUP) determinó que el audio no tiene valor legal.

“En fecha 26 o 38 de septiembre, es una prueba científica, donde dice que el audio o grabación no tiene valor legal, voy a presentar a la prensa, porque los archivos se encuentran contaminados (y) regrabados”, sostuvo.

La exjueza se considera inimputable “Lo que he hablado es de borracha, estaba dopada, drogada, no he hablado en mi sano juicio. Soy inimputable porque la base de la prueba es ilícita, esta grabación es ilícita”, sostuvo, es decir que no tiene responsabilidad penal en sus actos por la sentencia en el caso Alexander.

