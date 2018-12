Pando: una madre y su bebé mueren tras el parto; denuncian negligencia médica

Pando / eju.tv.- La noche del martes (25 de diciembre) la joven Diana Rocha Araúz, que tenía nueve meses de embarazo, fue ingresada con fuertes dolores al hospital Roberto Galindo de Cobija, Pando.

La situación se tornó dramática y tras varias horas a la espera de los resultados de exámenes, fue ingresada a quirófano, pero tanto la joven madre como su bebé fallecieron producto de las complicaciones en el parto, según la explicación de los galenos.

Sin embargo, los familiares denunciaron negligencia médica y revelaron que el bebé sobrevivió varias horas pero fue abandonado en la morgue, dándolo por muerto.

El hecho asumió ribetes de escándalo y la Fiscalia de Pando ha tomado cartas en el asunto para determinar las causas que provocaron la muerte de la joven madre, que deja dos niños en la orfandad, y asimismo establecer si la versión sobre el envio del recien nacido a la morgue, estando supuestamente vivo, se confirma o se desestima. (L.M. / eju.tv)

eju.tv / video: PAT

Los familiares denuncian que los médicos no atendieron a tiempo a la mujer embarazada. Desde el hospital niegan que se trate de negligencia. La Fiscalía está investigando el caso. En la capital de Pando han convocado a una marcha de protesta

Foto: Captura Facebook

El Deber / Nelfi Fernandez Reyes

El dolor de una familia al enterarse de que en el hospital general de la capital de Pando había muerto una madre y su bebé tras el parto registrado en varios videos y publicado en Facebook, red social en la que estos contenidos se viralizaron y provocaron la ira de los usuarios, que empezaron a convocar a una marcha de protesta y a pedir justicia. Esto hizo que, a las 11:00 de este miércoles, el Ministerio Público actuara de oficio y enviara a dos fiscales al nosocomio para investigar una supuesta negligencia médica.

¿Cómo se originó este caso que conmociona no solo a los pandinos? EL DEBER, en colaboración con los periodistas Yusara Melena (canal 15 Sistema Pandino de Comunicación) y Juan Domingo Yanique (Radio Pando), recogió la versión de la familia afectada, del centro hospitalario y de la Fiscalía.

La versión de la familia

María Roxneida Muzombita contó que su cuñada Diana Rocha Arauz, de 21 años y que estaba aproximándose al noveno mes de embarazo, empezó a sentirse mal la noche de este martes por lo que ella, junto a otros familiares, la llevaron al hospital Roberto Galindo a las 22:00.

Desde entonces se enfrentaron a un viacrucis de trámites. “Nos dijeron que no la podían atender porque no se había sometido a su control de noviembre y que el dolor no era por el embarazo actual sino de la anterior cesárea (operación quirúrgica que consiste en extraer al bebé o feto del vientre de la madre) que se había practicado. ¿Cómo podían decirnos eso si ella ya estaba por dar a luz y su anterior bebé había nacido hacía un año y tres meses?”, cuestiona María Roxneida.

El personal médico que la atendió le ordenó que se le practicara exámenes de laboratorio y según denuncia la cuñada de la ahora fallecida madre, que deja en la orfandad a dos niños, le impidieron recoger los resultados, que solo lo podía hacer el médico que la estaba atendiendo, pero “ese médico estaba durmiendo”.

“A las 4:00 de la mañana cuando ella ya estaba en un grito y de dolor no sentía las piernas fui a despertar al médico y recién la ingresaron a quirófano, como a las 4:30. A las 6:00 nos dijeron que el bebé había muerto”, relata. A las 7:00, cuando Diana se encontraba en su habitación tras la cirugía se dio cuenta que se estaba poniendo pálida y que se estaba desangrando.

Cuando se le pregunta si Diana se había levantado a caminar tras la cirugía, como explicaron desde el hospital, María Roxneida dice que su cuñada sentía mucho calor y que solo llegó a sentarse en la camilla. A las 10:00, según el relato de la familia, fue declarada muerta.

La versión del hospital

Erwin Escalante, director del hospital Roberto Galindo, informó que la paciente, que ingresó al nosocomio a las 22:30 del miércoles y a la medianoche fue trasladada a quirófano. “A las 4:00 se entra a cirugía por el dolor. Los cirujanos mencionan que hubo un desprendimiento de placenta, esto puede haberse debido a un trauma, a posibles golpes, posibles masajes que le hayan hecho en la casa… el desprendimiento puede darse a causa de una serie de factores”.

El médico agrega: “La paciente era ARO (Alto Riesgo Obstétrico), con tres casos de cesáreas, tenía problemas anteriores de pérdida de bebé (…). Entendemos la preocupación de los familiares, pero tenemos que decir que no era un paciente sencillo, 23 años y con tres cesáreas, con periodos muy cortos de embarazo. El embarazo es de 36 semanas y la complejidad se produjo adentro, cuando estaban operando”.

El galeno niega que haya médicos que se hayan dormido durante sus turnos, como se ha difundido en las redes sociales y denuncian los familiares de la fallecida. “La señora salió de la cesárea ya con complicaciones, no recibió las medicaciones, según me informan y se desesperó y eso es comprensible (por la muerte del bebé). Se para posoperada y dice que siente calor, no tomó la medicación. Vamos a decirlo (en términos) médicos: una paciente más o menos indisciplinada, y a partir de ahí se le viene una hemorragia profusa que no han podido contener”.

La muerte del bebé

En las redes sociales también se difundió la versión de que el bebé no murió en el vientre de su madre sino después de ocho horas. La familia de Diana cree que se trató de un descuido de los médicos al declararlo muerto. Basan esta versión, según explicó la cuñada de la fallecida, en que el infante emitió un sonido parecido al llanto, defecó y botó flema por la boca y nariz a las 14:00 de este miércoles, justo cuando estaban a punto de practicarle el examen médico forense.

Incluso hay un video en el que se ve que una enfermera que sale de la morque a toda prisa con el bebé en brazos y va hacia Emergencias. Erwin Escalante, director del hospital, dice que se trata de una reacción post mortem y, como el caso ha suscitado la atención de la ciudadanía, no faltaron personas que se congregaron en el nosocomio y empezaron a hacer circular el rumor de que se trataba de un milagro por Navidad mientras otros acusaban un descuido médico.

“Los médicos no estudiamos para matar personas sino para preservar vidas”, sostuvo apenado Escalante, consciente de la reacción que ha provocado el caso en las redes sociales donde, “lamentablemente, todo lo que circula no es la verdad” y se condenan a inocentes. “Los médicos extremamos esfuerzos pese a las condiciones en las que trabajamos”, agregó.

La versión de la Fiscalía

Juan Carlos Cuéllar, fiscal de Pando, sostuvo que pasado el mediodía dos fiscales fueron asignados de oficio al caso y se constituyeron, junto a agentes policiales, al hospital general de Cobija. En presencia de los representantes del Ministerio Público se inició el examen médico forense y fue cuando se difundió el rumor de que el bebé estaba vivo.

Indicó que se tiene previsto que los resultados de la autopsia salgan después de las 20:00 de este miércoles. Esto permitirá conocer la causa de la muerte y proseguir con las investigaciones. También han sido secuestrados los documentos médicos del caso y se realizará una auditoría.