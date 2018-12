Paúl Arano se quedará solo si le mejoran el salario

El volante cruceño tuvo un buen año con la camiseta de Blooming. Varios clubes pretenden hacerse con sus servicios; sin embargo, la academia tiene la prioridad. Aseguró que si le aumentan el salario se quedará.

DIEZ

Fue uno de los mejores jugadores que tuvo Blooming, y por ello pone como condición para seguir en filas de la academia una mejora de su sueldo, que ronda los $us 2.000. Paúl Arano, con contrato por tres años más, asegura que tiene ofertas en las que el monto que recibirá por mes es cinco veces más de lo que gana actualmente.

El jugador explicó que en los próximos días se reunirá con el presidente del club, Juan Jordán, que estaba de viaje y que por ello aún no definió su situación. “Antes ya nos reunimos con Jordán, y me dijo que mi transferencia está valuada en $us 150.000, un monto que me parece es accesible y que no será un obstáculo en caso de que salga al exterior”, sostuvo.

El segundo goleador de Blooming, nueve tantos en el Apertura (el artillero fue Gustavo Britos, con 11), es consciente de que tuvo un buen rendimiento y que por ello merece lo que está pidiendo. Esperaré hasta antes del inicio de la pretemporada (el 3 enero), para luego tomar una decisión. Mi continuidad va a depender de cuanto me ofrecen de sueldo”, manifestó.

El volante también busca seguir teniendo continuidad en un año de Copa América de Brasil y también de inicio de las eliminatorias sudamericanas. “La selección es importante en mi carrera para seguir creciendo”, dijo el jugador, de 23 años y que volvió a Blooming a comienzos de año sin hacer ruido. Su rendimiento le ha permitido ser elegido la figura de varios partidos en los que destacó por su entrega y por su efectividad.

Los interesados

Al ser consultado sobre los equipos que podrían pagar su transferencia, Arano afirmó que hay algunos de Bolivia que se contactaron con él, entre los que estaba The Strongest. “Todo ello en el país lo maneja mi empresario, Juan Manuel Peña”, sostuvo.

También hay posibilidad de que salga al exterior. Esas negociaciones las llevan adelante otros empresarios. “La verdad que no puedo nombrar al equipo que me quiere hasta que no se concrete todo”, manifestó. Uno de los que mencionó en las redes sociales que podría emigrar es Silvio Fontana, que también se refirió a Leonardo Vaca, el delantero de Blooming que apuesta a jugar fuera del país.

Oriente tocó la puerta

Arano, que cumple su segunda etapa en Blooming, reveló que entre los que se contactaron con el club celeste en busca de sus servicios fue Oriente Petrolero. “En la academia pidieron por mi pase 300.000 dólares, pues no querían que refuerce al rival de siempre. Otra posibilidad que se dio es que haya un trueque con Ronaldo Sánchez, pero tampoco se llegó a concretar”, dijo

El futbolista sabe de los problemas económicos que pasa su equipo, y por ello es que busca una salida.

El trabajo y la concentración serán desde el 3 de enero

Tener una sede con todas las condiciones para entrenar y concentrarse, gracias al albergue con capacidad para más de 30 personas con el que cuenta el club, le significará un costo menor a Blooming, que iniciará el trabajo de pretemporada el 3 de enero.

La idea de Erwin Sánchez es contar con todo el plantel para esta fecha. Por ello es que en los próximos días se acelerarán las gestiones para que todos los refuerzos puedan contar con pasajes para llegar antes del inicio del trabajo. Así también se buscará la posibilidad de jugar algún amistoso para llegar con ritmo al inicio del torneo Apertura, el 20 de enero.

Por el momento, un equipo probable con el que trabajaría Platiní lo integran Cordano, en el arco; Cueto, Rioja o Urapuca, Velázquez y Fernández, en defensa; Latorre, Arano, Vargas, J. Sánchez y Joselito Vaca, en el medio. Falta confirmar los jugadores que llegarán en el ataque y el nivel que tienen para ver si el DT apuesta a armar un esquema con dos o un solo delantero. Esta semana será de definiciones en la academia.

Fuente: diez.bo