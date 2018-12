Políglota tartamudo

José Luis Bolívar Aparicio

De los últimos matrimonios a los que asistí como invitado, en un par de ellos, un detalle no menor me pareció de muy mal gusto, pero resulta que, según lo averiguado, se trata de una costumbre mucho más común de lo que imaginaba, y que cada vez es más normal el practicarla.

En la invitación, además del parte y de los datos de la recepción, figura que los regalos deben adquirirse en determinada tienda y en algunos casos, los novios ya escogen los obsequios de antemano y a uno no le queda más que ir y pagar.

En lo personal, me parece un gesto por demás abusivo y que le quita el sentido absoluto al obsequio como tal, aunque al menos, de esa forma, los novios se evitan que les regalen la misma alcuza 20 veces. De manera que al parecer, no queda otra que seguir las “reglas sociales” y esperar que los novios no hayan escogido sus regalos en Tiffany’s o similares.

Pero como hay gente a la que le gusta apretar la tuerca más allá de la rosca, a una novia en el estado de Oregón, USA, se le antojó, junto con el organizador de bodas, no sólo exigir regalos exclusivos a sus invitados, sino, además, ponerles reglas de conducta a cumplir durante el acontecimiento.

A través de las RRSS, este “wedding coordinator”, hizo llegar a los asistentes la siguiente lista de requerimientos:

1. Por favor, lleguen 15-30 minutos antes

2. Por favor, no vistan de blanco, crema o marfil

3. Por favor, no usen ningún otro peinado que no sea un bob o una coleta de caballo básica

4. Por favor, no usen maquillaje

5. No graben durante la ceremonia

6. No registren la visita en Facebook hasta que se les indique

7. Usen el hashtag #XXX cuando publiquen las imágenes

8. NO HABLEN CON LA NOVIA EN ABSOLUTO

9. Todos brindarán con Rémy. Sin excepción

10. Por último, deben venir con un regalo de 75 dólares o más o no serán admitidos en la boda.

Ante semejante lista, que más parecía el rider de una figura del rock, seguramente lo que la demandante novia quería, era ser la única estrella y que no aparezca nadie que la opaque ni por si acaso.

Definitivamente fue la única luz de la fiesta, el problema es que no había quien observe el destello, pues aparte del novio, el organizador y algún familiar, nadie más asistió al evento, y la consorte tuvo que aprender de muy mala manera, que cuando se “exigen u obligan” cosas absurdas, los resultados son justamente de esas dimensiones.

Esa misma lección la aprendió el Vicepresidente, cuando la atrevida pero muy valiente reportera del Diario, en pleno desayuno navideño, le pidió a la autoridad, que envíe a la población boliviana, un saludo pascuero, pero en algún idioma nativo, dejando por descontado claro está, que don Álvaro, mínimamente sabe hablar uno, de acuerdo a como lo demanda, exige y obliga la Constitución Política del Estado, esa misma que él y su amigo Pablo Iglesias redactaron casi en su totalidad.

Desde siempre, los preceptos de la izquierda mundial, procuran que los cambios que se realicen durante sus “revoluciones” sean de alto impacto y calen hondo en el imaginario popular, tendiendo a magnificar lo ancestral y vernacular por igual.

Cambiar de República a Estado Plurinacional o darles categoría de nación a grupos étnicos fueron los más claros ejemplos, o elevar a categoría de símbolo patrio a la Whipala, aunque nadie sepa a ciencia cierta ni su origen siquiera.

Pero ante tanta folclórica iniciativa, una de las menos pensadas, pero más polémica de todas, fue crear la “obligación” de hablar algún idioma originario aparte del castellano, para poder ejercer como funcionario público, tal cual lo estipula el Art. 234 en su inciso 7.

Tal como lo hicieron con la aplicación de ciertas Leyes conveniencieras, dicho estipulado constitucional fue utilizado a pedido del cliente, la ocasión más relevante fue cuando eliminaron al periodista Jhon Arandia de los postulantes a Defensor del Pueblo, por no “saber” un idioma nativo.

Cuando el segundo hombre al mando del país quedó en ridículo, no solo por la tartamudez inicial sino por lo torpe e incongruente de su respuesta, quedó en claro que, la CPE en muchos casos, nunca obedeció a necesidades verdaderas de la población, sino a antojos inconexos de quienes mandaban los textos ya definidos desde afuera del Teatro Gran Mariscal Sucre y muchas veces desde afuera de nuestras fronteras.

Para los bolivianos en general, saber castellano, es una labor difícil de por sí, para muestra basta un botón, dese la vuelta 5 minutos por el Facebook y comprenderá que el 90% de los usuarios en este idioma, no tienen la menor idea de cómo escribirlo, si a eso se quiere aumentar un idioma “originario”, la cosa se complica por demás.

Acudir a la CPE para la conservación de las lenguas originarias fue algo absolutamente innecesario, bastaba de sobra su reconocimiento. Una política de Estado, a partir del Ministerio de Educación que creara un Instituto de Lenguas, en el que hombres doctos y letrados en el tema, recuperen dichos dialectos y se generen las bases para el estudio y enseñanza de tales léxicos era lo recomendable y congruente si se quiere. ¿De qué sirve pues “hablar” si no se puede leer o escribir dicha lengua?, si sus reglas gramaticales son desconocidas y lo peor de todo, ¿Cómo se puede calificar si una persona sabe o no hablar tal o cual lengua, si no existen las reglas o bases para la cualificación y cuantificación de ese saber?

Si alguien quiere certificar su conocimiento del idioma inglés, por ejemplo, existe una serie de exámenes certificados por universidades y embajadas, que tienen normas y reglamentos para tomarlos, con estipulaciones claramente definidas.

A estos exámenes se asiste de acuerdo al requerimiento, dependiendo del objetivo, si este es para entrar a una universidad, postular a un trabajo, aspirar a una visa o simplemente certificar la aptitud en el idioma de Shakespeare.

En ellos se mide los conocimientos en la comprensión, la lectura, la escritura y el habla, de tal manera que, si uno lo aprueba, recién puede decir a ciencia cierta que sabe, en este caso, el idioma inglés.

Lo propio sucede con castellano, francés, alemán y cuanta lengua exista que le pertenezca a un Estado serio. Pero como en Bolivia vivimos en jauja, donde las leyes se cumplen pero no se acatan, para obtener el título de políglota, basta con que cualquier disputado tira saco certifique que nuestro líder iluminado habla perfectamente 3 idiomas para que le creamos.

Urge ser serios con el tema y de una vez sentar las reglas para la “acreditación” del conocimiento y que las carreras de lingüística de nuestras universidades se pronuncien al respecto, pues hasta ahora no han dicho ni mu, en ningún idioma.

Creo honestamente que en cuanto acabe la gestión de Evo Morales, el próximo gobierno debería convocar nuevamente a una Asamblea Constituyente, más cívica y menos politizada (perdone la inocentada), para que corrija errores terribles como esta absurdez del idioma nativo o la elección de magistrados, entre tantas otras cosas, y que quede claro que NO, MANA o JANIWA significan exactamente lo mismo.