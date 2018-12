Revilla pide al Gobierno incluir a las Alcaldías en el debate del SUS y evitar electoralizar la medida

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, señaló que en el diálogo sobre el SUS deben participar los gobiernos municipales que son responsables del funcionamiento de los centros de salud de primer nivel y de los hospitales de segundo nivel

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, en contacto con la prensa.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, consideró este martes 18 de diciembre que para implementar el Sistema Único de Salud (SUS) es necesario dialogar con los diferentes sectores que están comprometidos con esta temática, como los gobiernos subnacionales y los profesionales del área.

“Necesitamos diálogo, necesitamos conversar, tratar el tema con profesionalidad, con seriedad para ver las mejores formas de implementación y (que) no tengan que ver con cálculos electorales, sino con verdaderamente las posibilidades que tienen los distintos niveles del Estado de implementar el seguro universal de salud que, reitero, es una política que apoyamos, pero que tiene que ser claramente concertada y tiene que ser adecuadamente llevada a delante”, enfatizó la autoridad edil.

En este diálogo deben participar, sobre todo, los gobiernos municipales que son los responsables del funcionamiento de los centros de salud de primer nivel y de los hospitales de segundo nivel, dijo.

“Nos parece una política importante, requiere de diálogo, no se olviden ustedes que, por ejemplo, en las mesas de trabajo que se convocaron en el caso de La Paz y en el caso de El Alto no se invitó a los municipios cuando administramos nosotros los hospitales de segundo nivel, bajo nuestra responsabilidad están los centros de salud y no nos invitan”, agregó.