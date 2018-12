Romel Quiñónez está listo para volver a Oriente Petrolero

El arquero tiene todo arreglado con la dirigencia refinera y está listo para volver.

DIEZ

Romel Quiñónez será el primer refuerzo de Oriente Petrolero para 2019. El arquero tiene todo arreglado con la dirigencia albiverde, que tiene en mente al menos 10 nuevas contrataciones para buscar el título, un objetivo que no consigue hace nueve años (el último torneo ganado fue en 2010).

El regreso de Quiñónez estaba anunciado desde mitad de año, pero no se pudo concretar porque el portero no podía jugar este torneo debido a que en el Apertura defendió el arco de Bolívar. En ese sentido, la apuesta fue por Guillermo Viscarra, que tiene contrato hasta el próximo año, aunque no se sabe si continuará tras el final de este certamen.

En los seis meses que Quiñónez estuvo en Oriente mostró sus cualidades y se ganó el cariño de la hinchada, pero no pudo extender su vínculo en ese momento porque la academia, que era dueña de su ficha, decidió que regrese a La Paz.

Ahora la situación es diferente, ya que el guardameta nacido en San José de Chiquitos es jugador libre, por eso no tuvo muchos problemas para negociar su regreso a la sede de San Antonio, donde se siente como en casa.

Fuente: diez.bo