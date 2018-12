San José mantiene el 64 % de su equipo titular

Mañana se buscará cerrar la renovación de contrato con el zaguero Mario Cuéllar. También existe un acuerdo de palabras para la continuidad de Ramallo.

La dirigencia de San José mantuvo el 64% de los habituales titulares del equipo que salió campeón del torneo Clausura, el pasado miércoles 19 en Oruro. Este jueves la cifra puede subir tras la reunión clave con el defensor Mario Cuéllar, con el objetivo de mantener intacta la última línea del plantel orureño.

De acuerdo, datos del presidente Wilson Martínez, se aseguró la presencia de Carlos Franco, Ariel Juárez, Marcos Barrera, Mario Ovando, Javier Sanguinetti, los hermanos Didí y Jair Torrico, además de Marcelo Gomes, Carlos Saucedo, César Augusto Mena. Sobre esta lista, se tiene acuerdo de palabra con el volante extremo Rodrigo Ramallo para seguir en el santo.

“Habrán jugadores jóvenes y de experiencia (…) además pedir a los hinchas que si algún jugador no seguirá en San José, no es porque uno es avaro, sino que sus pretensiones son muy altas y nosotros no vamos a entrar en ese juego”, apuntó Martínez.

Del pasado torneo, se entablará negociación con Ronald Segovia y también se espera que el goleador colombiano Jair Reinoso, acepte la oferta de renovar por un año y no dos como pide. La dirigencia le mejoró el tema económico.

Refuerzos

Existen acercamientos con el defensor de Nacional Potosí, Luis Torrico, el lateral izquierdo Iván Vidaurre, el media punta Henry Vaca de The Strongest, además de otros tres jugadores.

También los santos buscan alternativas para resguardar el arco. El ex arquero de Wilstermann, el chileno Raúl Olivares aparece como opción, al igual que un guardameta de Santa Cruz. Este miércoles, se anunció que el volante de contención Helmut Gutiérrez firmaría su contrato.

Buscan recursos

La pretemporada del santo está programada para el 5 de enero de 2019 y la dirigencia busca recursos económicos para cumplir con las deudas salariales de octubre. Los santos realizan gestiones para lograr un adelanto por parte de la Federación Boliviana de Fútbol.

