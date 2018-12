Según Oros si alguien del MAS le hace frente a Evo en las elecciones él los ‘chicotea’

El Bunker

14/12/2018

El vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz (ICACRUZ), Felix Oros, visitó El Bunker, programa radial que conduce Agustín Zambrana, y en medio de un debate caliente increpó al ex ministro de autonomías Hugo Siles por no presentar su candidatura para las elecciones presidenciales del 2019. “Me gustaría verlo a Hugo Siles peleando las internas”.

“Me gustaría que Hugo Siles haga un binomio ¿por qué le tiene miedo a Evo?, si es más capacitado, más intelectual, es un tipango ¿por qué tiene miedo de enfrentarlo dentro de su propia plaza?, ese es el problema, vemos gente con muy poca capacidad de enfrentarse internamente dentro de sus propias líneas ¿por qué no lo quieren empañar ni hacerle frente a otro ser humano?”, cuestionó el jurista.

Asimismo, aseguró que si ningún militante del MAS no se ha animado a competir en las elecciones con Evo no es por respeto sino por miedo. “A Evo le tienen miedo, no respeto porque si no Evo los chicotea o los hace chicotear”.