Sube el precio de lubricantes y refinerías de YPFB operan al 80%

Un punto de venta de lubricantes en Santa Cruz, ayer. | Josué Hinojosa

El precio de los lubricantes que produce Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se incrementó en aproximadamente un 20 por ciento, aunque el problema todavía mayor es la falta de oferta de estos productos. Un especialista afirma que las refinerías operan actualmente a una tasa del 80 por ciento debido a la falta de materia prima.

En un recorrido efectuado por este medio en diferentes estaciones de servicio y comercios de lubricantes se constató que, por ejemplo, el precio de un bidón de aceite Súper Multigrado 2050, de cuatro litros, que antes era adquirido por los comerciantes a 75 bolivianos, ahora lo adquieren entre 95 y 100 bolivianos.

José Luis Morales, encargado de una estación de servicio ubicada en la avenida Tres Pasos al Frente, de la ciudad de Santa Cruz, indicó que la explicación proporcionada por sus distribuidores es que no existe el suficiente aditivo para la fabricación de los aceites, situación que genera una reducción en la oferta.

Morales dijo que la subida del precio de los lubricantes genera especulación en los revendedores, quienes exigen montos desproporcionados. Agregó que esta situación afecta negativamente a la actividad económica de las estaciones de servicio, mismas que están obligadas a incrementar en aproximadamente un 40 por ciento cada servicio de cambio de aceite.

“Antes, un cambio de aceite para un auto Corola costaba 100 bolivianos; ahora está en 130 y 140 bolivianos. Esto provoca malos tratos porque los clientes piensan que nosotros le subimos al aceite”, dijo, a tiempo de mencionar que existen aceites importados de Perú que están ganando espacio en el mercado debido a que tienen un precio relativamente similar al nacional.

Asimismo, Julio García, encargado de una estación de servicio ubicada en la avenida Mariscal Santa Cruz, indicó que existe un notable incremento de precio de los lubricantes, pero que desconoce si el alza viene desde YPFB o es solamente una medida adoptada por los revendedores.

“Los distribuidores dicen que no hay aditivos, no hay químico para hacer el aceite; otros dicen que están en mantenimiento las máquinas y por eso no hay aceite. Entonces como somos hartos los que vendemos, nos están subiendo los aceites”, agregó.

Para el especialista en hidrocarburos Hugo del Granado, la escasez y el incremento de precio de los aceites de YPFB tiene relación directa con la baja producción de gas y la todavía menor producción de petróleo. En consecuencia, aseguró que las refinerías de la estatal petrolera operan actualmente a un 80 por ciento de su capacidad instalada.

“La falta de líquidos, petróleo y condensados hace que las trabajen a una menor capacidad y produzcan menor cantidad de gasolina, menor cantidad de diésel y por lo tanto menor cantidad de pesados (aceites)”, dijo el especialista.

Del Granado considera que la reducida oferta de lubricantes de YPFB hace que esa cuota en el mercado sea copada por productos importados.

YPFB, EN BUSCA DE GANAR MERCADO

En julio pasado, el presidente de YPFB, Óscar Barriga, informó que la refinería Gualberto Villarroel produce el 51 por ciento de los aceites utilizados por el parque automotor nacional y que el objetivo es ganar espacio aún más espacio en el mercado.

“Con el pasar del tiempo vamos ganando espacio en esto que hoy somos líderes, no solamente en la producción, sino en la comercialización de lubricantes para el parque automotor”, dijo.

IMPORTACIÓN DE DIÉSEL AUMENTA EN AL MENOS 20%

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la importación de diésel entre los meses de enero y octubre de 2018 alcanzó un volumen de 953.833 toneladas métricas (TM), lo que significa al menos un 20 por ciento más que la importación registrada en el mismo periodo del año pasado, que llegó a 795.040 TM.

En cuestiones de valor, la importación registrada en la presente gestión es de 697 millones de dólares, mientras que en 2017 fue de 493 millones.

Según el especialista en hidrocarburos Hugo del Granado, el incremento en la importación de diésel obedece a la baja producción de gas, que deriva en la falta de materia prima (líquidos) para las refinerías.

El especialista agregó que Bolivia solamente produce el 40 por ciento del diésel que demanda el mercado interno y el 60 por ciento restante lo importa.

Sin embargo, Del Granado indicó que el segundo factor que incide en la necesidad de incrementar la importación de diésel es el aumento de vehículos en el país que según los registros no ha disminuido.

“No ha habido ninguna desaceleración en el ingreso de vehículos tanto de diésel como de gasolina, por lo tanto, al incrementarse la demanda interna la cantidad de producto, importado es mayor”, añadió el especialista Hugo del Granado.

