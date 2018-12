Tuto: Evo-Álvaro es binomio “falso Messi-falso matemático”

El presidente se comparó con el futbolista

El expresidente Jorge Tuto Quiroga ironizó este viernes con la comparación que se hizo el presidente con los mejores jugadores de fútbol del mundo. Dijo que el binomio de Evo Morales y Álvaro García Linera es la dupla del “falso Messi” con el “falso licenciado”.

“El Tribunal Electoral hoy está habilitando a la binomio del falso Messi con el falso matemático, qué vergüenza”, manifestó Quiroga.

Las declaraciones del exmandatario surgen después de que el presidente Morales dijo que inhabilitarlo de las Elecciones sería como si se sacara a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo del Mundial.

Quiroga señaló que Morales tiene “delirios mesiánicos”. Dijo que el presidente se cree Messi porque cuando firma algo, como la Constitución y la convocatoria a referendo del 21F, piensa que sólo es un autógrafo.

“Para jugar el Mundial hay que clasificar. Italia no clasificó, no puede jugar. Evo Morales no puede ser candidato porque así lo hemos votado”, manifestó el expresidente.

Respeto a la lucha por la democracia y el 21F, Quiroga propuso a las plataformas ciudadanas impulsar que se eviten las Elecciones Primarias, al considerar que sólo es un gasto para que el MAS hable de la cantidad de militantes que tiene.

Además, planteó que los defensores del 21F ayuden a hacer gestiones ante organismos internacionales, para que estos meses se determine su la reelección indefinida es o no un derecho humano.

Fuente: erbol.com.bo