UNIVida y Tránsito activan control de SOAT en rutas y trancas de peaje

La actividad tiene alcance nacional. Desde mañana, Tránsito sacará de circulación y retendrá vehículos que no cuenten con el seguro. Hasta el viernes, según UNIVida, más de 400.000 motorizados renovaron el seguro

Fernando Rojas







Servidores públicos de la aseguradora estatal UNIVida, en coordinación con uniformados de la unidad operativa de Tránsito y de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), activaron operativos de control del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) 2019 en retenes y puntos de cobro de peajes, además de carreteras y vías públicas en todo el territorio nacional.

Los controles se realizan a través de pistolas lectoras de viñetas, las cuales permiten verificar si el vehículo cuenta con el seguro obligatorio. También, a través de la aplicación móvil UNIVida App, cualquier ciudadano puede comprobar si el motorizado cuenta o no con el SOAT 2019.

En su trabajo específico, los funcionarios de la aseguradora UNIVida instan a los conductores de vehículos adquirir, o en su defecto renovar el seguro, para evitar inconvenientes en la ruta. Desde mañana todo vehículos de dos y cuatro llantas, sea de servicio público o particular, que no cuente con el SOAT 2019, será retenido por Tránsito.

Cabe recordar que hasta el viernes, según el subgerente nacional comercial de UNIVida, Rafael Rojas, más de un 25% (400.000 vehículos) del parque automotor nacional adquirió y actualizó su póliza de seguro.

De ese número, Rojas precisó que la mayor parte de motorizados que adquirió el SOAT 2019 se concentra en los departamentos del eje troncal del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz).

Hizo notar que el 70% de los vehículos corresponden al sector particular y un 30% al público.

El artículo 37 de la Ley N° 1883 de Seguros señala que todo propietario de vehículo, sea público o privado, debe adquirir con carácter obligatorio el SOAT para transitar por vías públicas del territorio boliviano. La cobertura del seguro incluye gastos médicos, incapacidad total permanente y muerte.

Batidas policiales

El director de Tránsito de La Paz, José Caviedes, indicó que los controles del SOAT 2019 comenzarán a las cero hora de mañana. Detalló que las batidas se activarán en las diferentes trancas y principales vías de La Paz.

Por seguridad y apego a la normativa vigente, Caviedes pidió a los conductores cumplir con la normativa del SOAT para evitarse molestias y la retención de sus vehículos en Tránsito. Refirió que los controles se realizarán en puntos estratégicos, en coordinación con la Policía Caminera.

Desde la Unidad Operativa de Tránsito de Santa Cruz, su director, José Luis Pereira, señaló que en cumplimiento a las directrices del plan integral dispuesto por el Comando de la Policía, desde mañana se activarán los operativos de control para sacar de circulación a todas aquellas unidades que no cuenten con la póliza de seguro obligatoria.

El jefe policial hizo notar que no se multará a ningún conductor que no tenga el SOAT, pero informó de que los vehículos que no cuenten con el seguro serán retenidos en Tránsito hasta que sus propietarios lo adquieran. “Se desplegará efectivos en puntos estratégicos y de alta concentración de motorizados para hacer cumplir la normativa vigente”, indicó Pereira.

Desde el Sindicato de Micros Santa Cruz, una fuente indicó que hasta mañana el 100% de las 8.000 unidades que corresponde a este sector renovará su póliza.

Fuente: eldeber.com.bo