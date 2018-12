Wilstermann inicia concentración cerrada desde el 4 de enero en el Cedef

Wilstermann y el Ministerio de Deportes pactaron ayer el uso del Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo (Cefed), ubicado en la zona de La Tamborada, recinto donde el cuadro valluno iniciará su concentración cerrada desde el próximo viernes 4 de enero.

“Como Ministerio de Deportes ponemos a disposición del club Wilstermann el Cefed para que puedan utilizar el recinto, que se pueda privilegiar el uso de este recinto en favor del deporte y gocen de una preparación adecuada”, resaltó Tito Montaño, ministro de Deportes en entrevista con el programa Game Over Deportes.

Sin brindar mayores acuerdos sobre el convenio entre ambas instituciones, el Cefed ofrece instalaciones de primer nivel y que fueron utilizadas durante los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, parte de la ex Villa Suramericana.

Este recinto, según Montaño, ofrece todas las comodidades para que Wilstermann no tenga la necesidad de salir del lugar: habitaciones para 500 personas, gimnasio equipado, sala médica, sala antidoping, sauna seco y vapor, cancha de fútbol oficial, salón de críoterapia, coliseo polifuncional y otras dependencias.

Para el inicio de la pretemporada con el DT Miguel Ángel Portugal, el viernes 4 de enero, se espera contar con toda la plantilla, incluyendo a los refuerzos que llegan para la institución valluna.

“Es muy importante este apoyo para nosotros. Ver estas instalaciones, no tienen nada que envidiar a otros lugares. Ahora el Ministerio de Deportes será parte de la familia de Wilstermann. Usaremos este escenario no sólo en la pretemporada, lo haremos también al menos dos veces por semana”, indicó el titular rojo Gróver Vargas, también en declaraciones al programa Game Over Deportes.

Wilstermann apuesta por aprovechar este recinto deportivo para llegar en óptimas condiciones a la temporada 2019 del fútbol nacional, además de encarar la Copa Libertadores de América ante Boca Juniors, Atlético Paranense y Deportes Tolima.

Insisten por Arce

En el mercado de pases y pesos, Wilstermann continúa en la lucha por contratar al atacante cruceño Juan Carlos “Conejo” Arce, quien recientemente se desvinculó de Bolívar y está en planes de varios equipos.

Según se informó desde Wilstermann, la prioridad es Arce, considerando que las negociaciones con un ariete español quedaron prácticamente nulas.

Arce podría constituirse en el último refuerzo de la primera mitad de la temporada, aunque la “piedra en el zapato” es Oriente Petrolero, institución que también busca los servicios del jugador.

Ayer, una fuente allegada al plantel rojo confirmó que se declinó en la posibilidad de fichar al lateral izquierdo Jorge Flores, mientras las negociaciones con el volante Cristhian Machado tuvieron una evidente mejora y se espera llegar a un acuerdo en las próximas horas.

ARANCIBIA SE VA Y HAY TRES OPCIONES

El portero Álex Arancibia no será parte del modelo Wilstermann 2019, según confirmó ayer una fuente cercana al directorio del Rojo.

Debido a que no se llegó a un acuerdo, Arancibia dejará el club luego de dos temporadas en las que alternó con los metas Raúl Olivares y Arnaldo Giménez.

Ante esta situación, la dirigencia de Wilstermann analiza a su reemplazante entre tres nombres: Saidt Mustafá (Sport Boys), Hugo Suárez (Blooming) y José Peñarrieta (recientemente desvinculado de The Strongest). El que más posibilidades tiene es Suárez, quien ya jugó anteriormente en el cuadro aviador.