2019: el año en que se van

José Manuel Ormachea

2019 Es el año en que vas a poner más que nunca de tu parte para que finalmente se vayan. Es el año en que probablemente, y por última vez, ya no te juegues sólo tu democracia o tu voto, sino que ahora te juegues tu libertad de acá en adelante. Si no se van, al fin vas a entender lo que es vivir sin ella; sabrás lo que es no poder opinar, sabrás lo que es no poder leer ni ver lo que te plazca y sabrás lo que es no poder salir a la calle por la causa que quieras…todo esto será un recuerdo, una anécdota que les contarás con amargura a tus nietos si es que no decides ahora y con total determinación que, este año, se vayan.

2019 también es el año en que van a querer comprar tú voto a punta de promesas vacías: seguros universales de salud que nunca van a funcionar, concentraciones con asistencia obligatoria (para aparentar que “siguen siendo mayoría”), dobles aguinaldos que ya nadie puede pagar, obras millonarias que les sirven más al que hizo el negociado que a la gente, etc. Menos mal, son esfuerzos vanos, pues tú ya conoces sus maniobras y no te vas a dejar. Por eso, este año, se van.

2019 es el año en que, si decidieran cometer el error de querer forzar una victoria trucha (con artimañas pues, en lo electoral, matemáticamente los números no les dan), nos vamos a tener que encargar de que el mundo se entere que otro dictador latinoamericano no se quiere ir por las buenas, que este régimen no es distinto al de Nicolás Maduro o de Daniel Ortega y, en consecuencia, no debería haber razón alguna para que la comunidad internacional los trate distinto; condenándolos, desconociéndolos, aislándolos y sancionándolos como corresponde.

2019 además es el año en que vamos a tener que aprender, todos, absolutamente todo lo relacionado al conteo electoral, a su control y a su fiscalización efectiva. Es el año que, seguramente, por primera vez, vas a tener que esperar con optimismo que sí te toque ser miembro de mesa en tu recinto de votación. Es donde harás democracia (porque el TSE no te la asegura) y harás patria (porque esta vez no se trata de candidatos, sino de Bolivia contra el MAS).

Finalmente, este tiene que ser el año en que, de acá en adelante, tú definas lo que se tiene que hacer para que se vayan. No un partido, no una plataforma…sino tú. Estas elecciones no las gana un candidato, las ganas tú y contigo tu país. Sabemos lo que hay que hacer, solo tienes que tomar la decisión correcta. El candidato es Bolivia y tú eres su jefe de campaña. Depende de ti.

Alguien que considero sabido alguna vez me dijo: “resignarse es un tipo de arrogancia, pues es creer que tu comodidad hoy vale más que tu libertad de mañana”.

“El conformismo no es más que el aspecto del poder cuando ha logrado imponerse en tu ser”. Slavoj Žižek (discurso en Oxford. 1ro de enero de 2019).

Se van, porque se van.

José Manuel Ormachea es activista