27 detenidos por conducir en estado de ebriedad por fiestas de año nuevo

El director de tránsito José Luis Pereyra, informó que se produjeron 67 accidentes de tránsito entre el 31 de diciembre y 1ro de enero lo que dejó un saldo de 23 personas heridas además 27 conductores que fueron sorprendidos en estado de ebriedad.

Por otra parte señaló que no hubo pérdidas humanas pero añadió que la mañana del martes se realizó un operativo de 4am a 8:30 am se sorprendieron a 6 personas bajo influencias alcohólicas, 3 vehículos retenidos por no tener SOAT y 74 vehículos a los que se ha desraybanizado los vidrios.

Fuente: Unitel