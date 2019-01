Abogada: ‘Cuando la Policía llegó al motel, otras parejas ya habían usado la misma pieza’

Caso violación grupal a una joven en Santa Cruz.





Jessica Echeverría, abogada de la víctima de violación en un motel de Santa Cruz dice que no se recolectaron pruebas en la habitación. Este martes, tres de los cinco acusados intentarán obtener su libertad



El motel Deluxe fue clausurado el 21 de diciembre

La abogada de la joven que fue abusada sexualmente en un motel de Santa Cruz, Jessica Echeverría, indicó algunas falencias del proceso de investigación del caso.

Señaló que cuando la Policía llegó al motel Deluxe, “unas siete parejas ya habían usado la misma habitación” en la que un grupo de cinco muchachos habría violado a la víctima. Por esa razón “no se recolectó toallas, sábanas ni se revisó los cestos de basura”.

Echeverría dijo también que no se puede desestimar una violación por el hecho de no haber encontrado restos de semen en el cuerpo de la víctima. “Eso puede ocurrir porque se usó preservativos, no se eyaculó o se eyaculó en otro lugar”, afirmó.

Por otra parte dijo que “lo que se sanciona es que no se dio consentimiento como mujer para tener acceso carnal y eso está comprobado por la vía forense”, por lo que los jóvenes deben ser sancionados.

Lee más | Tres detenidos por violación en motel intentan obtener su libertad

Audiencia

Tres de los detenidos por la violación a una joven de 18 años en el motel Deluxe, Alejandro Saavedra Saavedra, José Antonio Rosales Parada y Jorge Andrés Justiniano Parada, estarán este martes ante un tribunal en busca de revertir su encarcelamiento para poder defenderse en libertad del proceso en su contra.

La audiencia de apelación se instalará a las 9:30 de hoy en la sala penal tercera del Palacio de Justicia de los magistrados Sigfrido Soleto y Zenón Rodríguez. Son los mismos vocales que la semana pasada conocieron la apelación pero que tuvo que suspenderse ante la falta de documentos del expediente que radicaban en el juzgado cautelar donde se ordenó la detención de los imputados.

Echeverría convocó a un plantón de protesta frente al Palacio de Justicia mientras se desarrolla audiencia en señal de apoyo a la víctima. “Ella está conmovida por el apoyo que está recibiendo, quiero transmitir el agradecimiento que siente”, señaló.

Más sobre el tema | Madre de la víctima:“Se mueve mucha plata para obstruir la investigación”

Detalles

Rosales no entregó su celular

Según la defensa de la víctima, el detenido José Antonio Rosales no entregó su teléfono celular para realizar el desdoblamiento, aduciendo que no usa estos aparatos.

Peritaje a teléfonos

Existe un requerimiento fiscal para desdoblamiento de los teléfonos celulares detenidos, pero no se ha adjuntado el material físico (los teléfonos) para el peritaje.

EL DEBER