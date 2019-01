Acusan a Marcelo Bielsa por espiar a un rival… ¡Y el ‘Loco’ asumió su culpabilidad

El timonel argentino también se disculpó con Frank Lampard, técnico del Derby County.

En las últimas horas, circuló información respecto a un caso de espionaje en el futbol de Inglaterra, en el que Marcelo Bielsa estaba inmiscuido.

Y es que el jueves pasado, el Derby County de la English Football League Championship, denunció la presencia de una persona con “actitud sospechosa” en sus instalaciones, la misma que fue retirada e identificada como empleado del Leed United, club dirigido por el ‘Loco’.

Tras el comunicado emitido por el equipo que lidera Frank Lampard, Marcelo Bielsa admitió la responsabilidad de estos hechos, en entrevista para Sky Sports, instantes previos al duelo entre Leeds United y Derby County, correspondiente a la fecha 27 del campeonato.

“Es verdad, había alguien del Leeds ahí. La responsabilidad por este incidente es mía”, aseguró el ‘Loco’, quien además se diculpó con el exjugador del Chelsea por lo ocurrido: “No importa si es legal o no, si está bien o mal. Para mí es suficiente el hecho de que Lampard y el Derby County se hayan sentido molestos para demostrar que no actué bien“.

Finalmente, Bielsa reconoció que esta práctica la realiza desde hace mucho tiempo y que no tiene secretos al respecto, aunque es onsciente de que no es bien visto por todos.

“Ayer hablé con Frank y me dijo que no respeté a su club. Yo no lo veo así, pero lo importante es cómo piensen él y su club. Uso este método desde las Eliminatorias con la selección argentina. No es ilegal, lo contamos públicamente y lo hablamos con la prensa. Para algunos está mal, pero para otros no”, concluyó.

