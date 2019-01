Agregado militar de Venezuela en Washington reconoce a Guaidó como Comandante en Jefe

El agregado militar de Venezuela en Washington, el Coronel de la Guardia Nacional José Luis Silva Silva, reconoce a Juan Guaidó como Presidente Encargado y Comandante en Jefe.

lapatilla.com

En un video publicado por la periodista Ibéyise Pacheco, Silva Silva aseguró: “Me apego a la hoja de ruta del Presidente Encargado Juan Guaidó, la cual se basa en: Uno. Cese a la usurpación del Poder Ejecutivo; Dos. Que comience una transición a un nuevo gobierno y Tres. Elecciones libres y trasparentes”.

El Coronel enfatizó: “Cuando la patria llama, hasta el llanto de la madre calla”.

Por su parte, David Smolansky calificó tal decisión como “un paso institucional que inspirará a muchos otros para continuar con la transición”.

Asimismo, el senador de Florida, Marco Rubio, considera que “un movimiento militar de nivel medio a favor del gobierno legítimo de Venezuela puede estar en marcha”.

Mid-level military movement towards legitimate govt of #Venezuela may be underway. Reports that military attaché in DC embassy has recognized @jguaido as President & placed himself at his orders. https://t.co/JRw4u9lk9r