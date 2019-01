Al menos 60.000 líneas migraron de telefonía con la portabilidad numérica y el 80% fue a Entel

Usuarios. Las tres operadoras de telefonía móvil han creado estrategias para mantener fieles a sus clientes. Foto de archivo: El Deber





La Paz, Bolivia, 25 ene (ABI).- El viceministro de Telecomunicaciones, Gustavo Pozo, informó el viernes que alrededor de 60.000 líneas telefónicas migraron de operador desde la vigencia de la portabilidad numérica y el 80% de esos usuarios optaron por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).



“Tenemos información de que al momento han migrado alrededor de 60.000 líneas; sin embargo, el detalle, de forma general, sabemos que Entel es el que está recibiendo más números portados, en un porcentaje del 80% aproximadamente”, informó a los periodistas.



La portabilidad numérica significa que, desde octubre de 2018, cada usuario tiene la libertad de poder cambiarse de una telefónica a otra sin perder el número asignado por el operador inicial.



La autoridad remarcó que con la vigencia de la portabilidad numérica el ganador es el cliente, tomando en cuenta que “los operadores están haciendo los mayores esfuerzos para retener a todos los usuarios y mejorando la calidad de señal u ofreciendo mejores beneficios”.



Para cambiar de empresa el cliente se debe apersonar a la telefónica a la que quiere migrar y llenar un formulario de portabilidad, además de cumplir requisitos, como ser el titular de la línea, no tener facturas vencidas (30 días posteriores a su disposición) o contrato vigente (que haya recibido un celular y todavía el plazo acordado no haya fenecido o no se hubiere pagado el valor del equipo), además de tener antigüedad mayor a 60 días en el operador actual, según información que difundieron las tres telefónicas que operan en el país: Entel, Tigo y Viva.