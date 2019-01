Angélica Rivera: el culebrón de la mansión de la ex primera dama en Los Ángeles

Peña Nieto y Rivera, el pasado septiembre. (Getty)

Tras finalizar los seis años de presidencia en México de su marido, Enrique Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera, la popular protagonista de ‘La dueña’ (1995), decidió mudarse a Estados Unidos para tener una vida en paz al lado de su familia. Pero nada más lejos de la realidad.

Tras la compra de una mansión en una exclusiva zona de Los Ángeles, que habría costado alrededor de 64 millones de pesos (2,8 millones de euros), a la ex primera dama le llueven las acusaciones de haberla adquirido de forma irregular, con dinero, dicen, de todos los mexicanos.

La mansión en cuestión. (Google Maps)

Si bien es cierto que tales denuncias no se sustentan con ninguna prueba, las acusaciones no han tardado en saltar a los titulares del país norteamericano, que han especulado sobre el origen de la financiación de la residencia ya que la actriz no ha trabajado en los últimos seis años.

Por eso la Gaviota –como se la conoce popularmente– se ha visto obligado a defenderse en sus redes sociales asegurando que la información publicada por la revista mexicana ‘TV Notas’ sobre la compra de la casa “es falsa” y que “está alquilada por el padre de sus hijas”, el productor de telenovelas José Alberto Castro, “por sus actividades de estudio y trabajo”. Precisamente una de sus hijas, Sofía Castro, ha querido apoyar a su madre, respaldando sus afirmaciones.

Esta sería la segunda ocasión en la que Angélica Rivera se ha visto implicada en supuestos escándalos inmobiliarios, ya que en 2014 se vio en el ojo del huracán por la compra de la conocida como Casa Blanca, con un valor aproximado de 54 millones de pesos (4 millones de euros), que provocó una grave crisis de credibilidad en la presidencia de Enrique Peña Nieto. En aquel caso, la actriz aseguró que la había querido con sus “ingresos tras 25 años trabajando en Televisa”.

No obstante, este no es el único rumor al que Angélica Rivera está teniendo que hacer frente estos días. Varios medios de comunicación mexicanos aseguran que su matrimonio terminaría al mismo tiempo que el sexenio presidencial, pero hace pocos días se les vio juntos en el funeral del exgobernador del estado de México, Alfredo del Mazo González. Esta es la primera aparición de la pareja desde el pasado 16 de septiembre en Palacio Nacional, cuando el Peña Nieto finalizó su mandato.

Desde entonces la ex primera dama había procurado mantenerse por completo alejada de los objetivos de las cámaras, pero este último acontecimiento parece haber confirmado que el matrimonio se mantiene unido. Preguntada sobre este tema, Sofía Castro aseguró que todos se encuentran bien y en familia.

Fuente: elconfidencial.com