Antes de Lady Gaga y Glenn Close: estos han sido los empates en los premios de Hollywood

En los Critics’ Choice Awards 2019 hubo empates en dos categorías de actrices

El trabajo de Lady Gaga en “A Star is Born” fue tan bueno como el de Glenn Close en “The Wife” para los más de 400 críticos de cine y televisión que eligieron a los ganadores de la ceremonia que se realizó en The Barker Hangar de Santa Mónica, California.

Barbra Streisand por “Funny Girl” y Katherine Hepburn por “The Lion in the Winter” fueron las dos actrices que se llevaron una estatuilla dorada en la entrega de 1969.

En los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) de Hollywood también empataron en la categoría de Mejor Película Documental en 1986, para “Artie Shaw: Times is all you’ve got” y “Down and out in America”.