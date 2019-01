Anuncian nuevo estudio para determinar si el río Achocalla está o no contaminado tras desastre de Alpacoma

El colapso del relleno sanitario de Alpacoma. Foto: Cambio





La Paz, 25 ene (ABI).- La viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, anunció el viernes que se realizará un nuevo análisis en el río Achocalla para determinar si el río Achocala está o no contaminado tras el desastre ambiental a raíz del deslizamiento en el relleno sanitario de Alpacoma (La Paz), que arrastró unas 200.000 toneladas de basura y 10 millones de litros de lixiviados, agua contaminada.



“Estamos haciendo una nueva batería de análisis, el sistema también de trabajo del Ministerio de Salud hizo una serie de análisis (…), porque realmente la contaminación es acumulativa, es importante entender más allá de que exista un contaminante en algún momento en este caso de un cuerpo de agua es la permanencia”, dijo a la Red Patria Nueva.



Informó que el primer estudio del agua de los ríos Alpacoma y Achocalla, que se realizó al día siguiente del deslizamiento en un laboratorio, permitió detectar la presencia de algunos metales.



No obstante, Silva dijo que no se trata de alertar a la población y decir que el río está contaminado, sin antes conocer los resultados del nuevo estudio de la permanencia de contaminantes.



“Pero, no podemos decir que el río Achocalla esté contaminado en este momento, es importante no hacer alertas tampoco innecesarias; sin embargo, ha habido momentos de ciertas trazas, ciertos contaminantes que debemos tratar con seriedad y estamos trabajando con el Ministerio de Salud, y con otras entidades para analizar la situación”, apuntó.