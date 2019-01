Aplicar la ‘Carta democrática’ piden los cívicos y políticos en respeto al 21F

Polémica. La reunión culminó sin lograr un solo bloque opositor para enfrentar al MAS. Militantes del oficialismo lanzan duras críticas a los cívicos. Activistas del 21F lamentan haber sido excluidos en el encuentro.





Ref. Fotografia: Encuentro Nacional. De los cívicos del país junto con el Conade y los líderes políticos opositores.

El encuentro nacional entre cívicos del país y el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), con los políticos opositores, acuerda pedir y gestionar la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), para la restauración plena de la democracia en Bolivia.

La reunión se llevó adelante en Santa Cruz con la presencia de cuatro binomios opositores que participarán en las bulladas elecciones primarias, más representantes de otros dos partidos políticos que también irán a las urnas para las elecciones generales de este año.

Los cívicos, políticos y el Conade cerraron filas en defensa del voto ciudadano del referéndum del 21 de febrero 2016, en contra de la repostulación de Evo Morales, amparados en la Constitución Política del Estado (CPE).

Decisiones. En su resolución final, los tres sectores señalan que el objetivo de que se aplique la Carta Democrática de la OEA es la de hacer respetar los resultados del 21F y evitar la repostulación del binomio de Evo Morales y Álvaro García Linera.

Waldo Albarracín, exdefensor del Pueblo y miembro del Conade, destacó este como uno de los principales puntos tomados en la reunión, recordando que ya existe jurisprudencia en la región con el caso de Venezuela, en donde también se denunció vulneración a los derechos de los ciudadanos con las medidas gubernamentales de Nicolás Maduro.

En ese sentido, demandaron que el Sistema Interamericano, a través de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifieste con carácter de urgencia” sobre la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre el cual el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) avaló la repostulación sin límites de Morales.

Enfrentamiento en las primarias. Entre otros puntos, de manera unánime denunciaron y rechazaron la candidatura del binomio del MAS: Evo Morales y Álvaro García Linera “por ser ilegítimos, inconstitucionales y antidemocráticos”.

En relación a las Elecciones Primarias, las organizaciones políticas repudiaron la intención de legitimar al binomio del MAS, por lo que se comprometieron a “participar de manera simbólica y establecer estrategias para cumplir con el voto mínimo imprescindible y los requisitos para las elecciones generales”.

Por otro lado, los binomios opositores se comprometen a no buscar la reelección indefinida en caso de ganar las elecciones generales y llegar a la Presidencia del Estado.

Plantean la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) “con personas notables”, que garanticen los comicios generales.

Bloque único. No obstante, en ninguno de los nueve puntos que contiene el pronunciamiento se menciona la búsqueda de algún mecanismo para que finalmente solo haya un candidato opositor que enfrente a Evo Morales.

Sobre este punto, el líder cívico cruceño, Fernando Cuéllar, indicó que ese punto era netamente decisiones políticas en la que les compete tomar a los mismos participantes a las elecciones primarias. “Exigir a los partidos esa situación sería ir en contra de su derecho democrático. Pero con esta resolución se tiende los puentes necesarios y la apertura suficiente para que ellos, en el transcurso de su voluntad política puedan realizarlo de manera voluntaria”, remarcó.

Días antes, se ha evidenciado cierta tensión y diferencia entre algunos binomios postulantes, incluso en más de una oportunidad se registraron críticas y enfrentamientos verbales entre uno y otro frente, en particular los de Demócratas con Comunidad Ciudadana.

Los binomios presidenciales que asistieron son: Víctor Hugo Cárdenas y Erick Peinado de Unidad Cívica Solidaridad (UCS); Carlos Mesa y Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana; Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez de Demócratas y Virgilio Lema y Fernando Untoja del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), mientras que del Frente Para la Victoria (FPV) asistió el candidato presidencial Israel Rodríguez y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) llegó Francisco Aróstegui, en representación del candidato presidencial Jaime Paz Zamora.

Además de los candidatos, también estuvieron en el encuentro líderes políticos como Samuel Doria Medina y otros, así también la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Amparo Carvajal.

Otro personaje que resaltó fue la del ex viceministro de Tierras del Movimiento Al Socialismo, Alejandro Almaraz, quien cumplía 23 días en huelga de hambre y quien llegó hasta Santa Cruz para pedir la unidad de la oposición.

Observaciones. A la reunión nacional, no fueron convocadas las plataformas y colectivos ciudadanos que impulsan el 21F, en tal sentido, los activistas se pronunciaron rechazando tal acción.

Eduardo Gutiérrez, líder de la plataforma Sos.Bolivia, lamentó que no se haya convocado a los activistas tomando en cuenta que ellos fueron los principales impulsores del 21F en los últimos años. “Cumbre a la altura de los tradicionales, nada nuevo ni relevante. Llama la atención que los principales actores de esta lucha que son las plataformas, no fueron invitadas, tampoco otros líderes políticos. Espero que no sea mano negra de quienes quieren repartirse escaños de Oposición en el 2020”, expresó.

Pamela Flores, activista de Por Ti Mujer, también se hizo escuchar y cuestionó a cívicos.

Ella junto a otros activistas del 21F protestaron afuera del hotel donde se desarrolló la reunión entre cívicos, Conade y políticos.

Rechazo. Sin embargo, fueron más críticos y duros algunos movimientos sociales afines al Gobierno y la misma militancia masista, rechazaron la reunión de los cívicos y políticos.

Para el diputado del MAS, Edgar Montaño, la reunión es para definir cómo piensan repartirse las instituciones y los cargos públicos, en caso de ganar las elecciones generales de este año.

Calificó de “una juntucha de políticos viejos amañados”, camuflados detrás de las entidades regionales. A su turno el dirigente de Juventudes del MAS en Santa Cruz, Rolando Cuéllar, fue más allá al llamar “pandilleros” a los opositores y de no tener propuestas de gobierno para el país.

Polémica por la llegada de la OEA para las primarias

Diplomático. El embajador en Bolivia de la OEA, Enrique Reina, manifestó que realizarán una observación “independiente” con recomendaciones. ” Hemos contribuido con la democracia boliviana, y en su momento si hay alguna observación o recomendación la hará la OEA a través del secretario general”, explicó Reina.

El diplomático manifestó que Bolivia tiene una “tradición democrática muy particular, pacífica, esperemos que se siga con esta tradición”, en la etapa previa a las Elecciones Primarias.

Posición. En ese sentido, el exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín, exhortó a la población y políticos del país, aprovechar la presencia de la OEA en Bolivia para demostrar que las elecciones primarias son cuestionadas. “Son solo delegados que están viniendo precisamente a verificar el desarrollo de este proceso. Entonces tenemos que aprovechar esto, para demostrar que con esta elección se está pasando por alto el voto del pueblo y vulnerando las normas, de cierta forma es beneficioso que esté aquí en el país un organismo internacional”, subrayó Albarracín.

Oficialistas. Sin embargo, en las filas del MAS, consideran que la presencia de la OEA por medio de sus delegados para observar las elecciones primarias de este 27 de enero, avalan el proceso y la oportunidad de que el presidente Evo Morales pueda presentarse como candidato para un nuevo mandato, por encima de los pedidos del voto del 21F.

Resolución

Acuerdo Nacional por la Democracia y el Estado de Derecho:

1). Las Organizaciones y Alianzas Políticas presentes ratifican su compromiso de manera conjunta en la defensa de la Democracia Boliviana, la vigencia plena del Estado de Derecho, la independencia de los órganos del Estado, el respeto a la Constitución Política del Estado y protección a los derechos humanos, que nos garantizan una convivencia pacífica.

2). Rechazamos unánimemente la candidatura en las elecciones generales de este año del binomio oficialista de Evo Morales y Alvaro García Linera por ser ilegítimo, anticonstitucional, ilegal y antidemocrático.

3). Nos comprometemos a participar de manera simbólica y establecer estrategias para cumplir con el voto mínimo imprescindible y los requisitos para la habilitación a las elecciones generales.

4). Las Organizaciones y Alianzas Políticas presentes se comprometen a pedir y gestionar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante organismos internacionales y legaciones de países amigos, su intermediación ante el Estado Plurinacional de Bolivia para la restauración de la democracia plena, como acción que evite llegar a los hechos ocurridos en Venezuela y Nicaragua, debiendo considerar mínimamente los siguientes aspectos:

a) Respeto y cumplimiento a la Constitución Política del Estado.

b) Respeto al resultado del Referéndum del 21 de febrero de 2016.

c) Conformación de un nuevo TSE constituido por personas notables e idóneas que garanticen el accionar independiente, transparente en los procesos electorales.

d) Verificación, validación y auditoría del padrón electoral confiable.

e) Supervisión y fiscalización efectiva de todos los procesos electorales por organismos internacionales y los partidos políticos.

f) Solicitar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos), se manifieste con carácter de urgencia, respecto a la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica de 22/11/1969).

5) Respetar el artículo 168 de la CPE conforme al mandato del 21 F y la anulación de la Sentencia (anti) Constitucional 084/2017.

6) Nos comprometemos a crear las condiciones de elecciones democráticas para competir en igualdad de condiciones y rechazar el uso de los bienes del Estado en campañas políticas. En este sentido, exigimos al Tribunal Supremo Electoral aplicar la Ley Electoral en el caso de la publicación y difusión ilegal de la encuesta del binomio oficialista de manera igualitaria como lo acontecido el año 2015 en el Departamento del Beni.

7) Los Comités Cívicos y el CONADE, establecerán mecanismos que busquen respuestas efectivas, con una mirada estratégica, sistemática y permanente que contribuya a la vigencia plena de los Derechos Humanos, el fortalecimiento de la Democracia y sus instituciones que garanticen libertades, oportunidades y desarrollo pleno de la población boliviana. Se determina constituir una Comisión de Coordinación y Seguimiento para el cumplimiento del presente acuerdo, compuesta por representantes de los Comités Cívicos de Bolivia, CONADE y los representantes de las organizaciones políticas presentes.

8). Exhortamos al Pueblo Boliviano, organizaciones e instituciones a continuar de manera activa la defensa de la Democracia y el Estado de Derecho.

9). Exigimos la inmediata liberación de los presos políticos existentes en Bolivia y la restitución de los derechos fundamentales de los perseguidos políticos.

Fuente: eldia.com.bo