Bebé quemado: Suspenden a pediatra investigada en Warnes

Germán Quezada, abogado de la pediatra que atendió al bebé que falleció en Warnes con quemaduras de tercer grado, informó que aún están a la espera de la resolución de los fiscales sobre los avances de la investigación del bebé, además señaló que Dra. Zaconeta fue suspendida de sus funciones en el hospital de Warnes, “entiendo que la han suspendido, no sé por qué, pero vamos a ver la parte legal, porque si no tiene una sentencia ejecutoriada no pueden darle una sanción de ese tipo” aseguró.

Además de trabajar en el hospital municipal la Dra. trabaja en una clínica en la cual continúa ejerciendo, Quezada indicó que su cliente está presta a seguir colaborando con la investigación porque ella no sería la responsable de esta criatura, y señaló que las falencias del hospital derivaron a lo sucedido.

