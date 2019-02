Bolivianos en Argentina: “somos bien atendidos en forma gratuita”; piden reciprocidad al gobierno de Evo

La polémica de atención en salud entre el Estado boliviano y el gobierno de Macri, surge a raíz de la carta enviada por el gobernador de Jujuy, al presidente Evo Morales, que le reclamó por la falta de reciprocidad en la atención en salud. “Gracias por Nada”, dice la nota.

Migrantes en Argentina dicen que son bien atendidos en salud y piden reciprocidad





La Paz, 31 de enero (Urgentebo).- Residentes bolivianos en la Argentina manifestaron este jueves que la atención en salud para los inmigrantes es de excelente calidad y piden al gobierno boliviano actuar con reciprocidad.

La polémica de atención en salud entre el Estado Plurinacional y el gobierno de Macri, surge a raíz de la carta enviada por el gobernador de Jujuy, al presidente Evo Morales, que le reclamó por la falta de reciprocidad en la atención en salud. “Gracias por Nada”, dice la nota.

“Su actitud…para con los ciudadanos argentinos es repudiable…Me da mucha indignación la injusticia, Sr. Presidente y a Ud. le tendría que dar mucha vergüenza”, señala parte de la misiva que fue publicada en su cuenta de Facebook.

Lucia Aruquipa, residente boliviana que vive en Buenos Aires, dio cuenta al portal Urgentebo, sobre el trato de los médicos del sistema público de Argentina a los compatriotas. El trato es igual y sin discriminación para nadie, aseguró.

“Si necesitas una operación, no pagas nada, es gratuito, no te cobran nada. El Sistema de Salud en Argentina es gratuito, no necesitas asegurarte, tienes todo el derecho a ser atendido”, dijo Aruquipa.

Lamentó que lo mismo no ocurra en Bolivia con los argentinos. “Allá (en Bolivia) es distinto, por eso el reclamo de Gerardo Morales gobernador de Jujuy”, acotó.

En marzo del 2018, el ex canciller Fernando Huanacuni anunció que Bolivia actuará con la reciprocidad que pedía Argentina. “Se hará una adecuación de nuestra norma interna para otorgar atención en reciprocidad, para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos en nuestro territorio”, dijo en aquella oportunidad el ex diplomático.

“Aquí nos atienden bien los médicos, no nos cobran nada a los bolivianos. En cuento a salud no hay reciprocidad, no existe ( en Bolivia) y es que tengo familiares allá y ellos tienen que venir aquí a Buenos Aires atenderse; allá en Bolivia hasta el derecho de cama de lo cobran. Ojalá que algún día pueda haber reciprocidad con los argentinos, sería lo adecuado”, complementó la boliviana que reside en Buenos Aires.