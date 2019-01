Borda asume presidencia de Diputados y compromete contribuir a la estabilidad de Bolivia

Víctor Borda Belzu, asambleísta potosino por el oficialista MAS, juró la noche de este viernes como Presidente de la Cámara de Diputados por el período 2019-2020.



Borda asume presidencia de Diputados y compromete contribuir a la estabilidad social, política y económica

Borda, junto a la directiva de Diputados, tras su juramento. Foto: Cámara Diputados





Víctor Borda Belzu, asambleísta potosino por el Movimiento Al Socialismo (MAS), juró la noche de este viernes como Presidente de la Cámara de Diputados por el período 2019-2020. Dijo que asume la responsabilidad con el objetivo de generar leyes que contribuyan a la estabilidad política, social y económica del país.

“Tenemos varios retos: uno de los retos no solamente es legislar, no solamente es fiscalizar, no solo presionar, sino que tenemos que contribuir a través de esta Cámara de Diputados a garantizar a través de las leyes que nosotros aprobamos, fundamentalmente una estabilidad social, política y económica en nuestro país”, perfiló desde la testera del hemiciclo.

Borda ponderó el trabajo de su antecesora, la también oficialista Gabriela Montaño.

“Hemos tenido debates, discusiones ideológicas y políticas, pero siempre a la altura de los antecedentes y esa será la hermenéutica que seguramente esta directiva también va a llevar adelante”, indicó el asambleísta potosino, quien el jueves fue elegido por la Bancada del MAS para asumir la titularidad de Diputados.

Junto a Borda fue posesionada la directiva camaral para el período 2019-2020. La diputada Susana Rivero ocupará la primera vicepresidencia; Margarita Fernández la segunda vicepresidencia; Sandra Cartagena la primera secretaria; Nelly Lenz Roso la segunda secretaria; Norman Lazarte será el tercer secretario; y Ginna Tórrez ocupará la cuarta secretaria.

En la oposición, como ocurrió en anteriores gestiones, hubo conflictos en la elección de sus representantes en la Directiva. La diputada de UN María Calcina denunció que su colega Gonzalo Barrientos no cumplió con el acuerdo político de alternabilidad y que otro de sus colegas le pidió dos cargos de llegar a ocupar un cargo en la Directiva.

Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) no alcanzaron consensos para nombrar a los componentes de la Directiva. Según una nota de la Cámara de Diputados, tras cuatro horas de debate infructuoso en el que la oposición no logró ponerse de acuerdo para elegir a sus representantes y jefes de bancada, los diputados de oficialismo definieron votar para elegir a los miembros que ocuparán la testera hasta 2020. (18/01/2019)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz