Cardenal: Quiero que se entiendan entre partidos, tenemos que rezar para que no haya violencia

El cardenal Toribio Ticona llamó a la unidad de todos los bolivianos y sobre todo al entendimiento entre los partidos políticos respetando las libertades y derechos humanos.



“En Santa Cruz me han hecho pecar diciendo que soy del partido de Evo, (pero) yo no puedo ser de ningún partido, sino quiero que de verdad se entiendan entre hermanos, entre partidos y todos nosotros tenemos que rezar para que no haya nada de violencia, ni egoísmo, ni nada”, dijo.



Estas expresiones surgen en medio de las persistentes expresiones de diferentes sectores de la oposición boliviana, que tratan de mantener las protestas en demanda del respeto al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, que negó una nueva postulación al presidente Evo Morales y pese a ello, el oficialismo logró que mediante un recurso judicial sea habilitado para las próximas elecciones generales.



Incluso, en diciembre de 2018, estas protestas de los grupos opositores al Gobierno derivaron en hechos de violencia, como la quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz y el destrozo de otras oficinas de entidades públicas.



Asimismo, el Cardenal afirmó que se tienen que respetar las libertades y los derechos humanos en Bolivia, pese a que el ahora exDefensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, “ha renunciado o le han sacado”.



“Pero tiene que respetarse, ante todo la dignidad de la persona y la libertad (entendiendo) que todos los bolivianos somos hijos de Dios”, agregó Ticona, quien llegó a la ciudad de Potosí y tuvo un contacto con los medios de comunicación, según un reporte de la radio Fides.



Remarcó que se tiene que dejar la “libertad de conciencia” a todos los bolivianos para que puedan regir u opinar e insistió en la unidad de todos para llegar a un entendimiento.

