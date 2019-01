‘Chavo’ Salvatierra correrá el Dakar 2019

El equipo del piloto boliviano informó oficialmente que Salvatierra será de la partida el 7 de enero cuando se largue la edición 41 del rally más peligroso del mundo en Lima.



Juan Carlos Salvatierra en uno de sus entrenamientos por las dunas de Perú. Foto. Prensa Chavo Salvatierra

“Vinimos a correr y vamos el correr el Dakar este año”, con esas palabras, Miguel Souza, jefe de prensa de Juan Carlos ‘Chavo’ Salvatierra dejó en claro que el cruceño correrá el rally este 2019. El boliviano agotará todas las instancias legales para que le permitan largar el 7 de enero desde la rampa que se instalará en Lima.

Este viernes recibió un duro revés en la revisión administrativa. No le aprobaron su cuadriciclo, Barren Racer One, porque no fue fabricado en serie; sin embargo, el nacional no se rinde y busca la manera de representar al país en la competencia que solo se correrá en suelo peruano. Tiene plazo hasta el 6 de enero para volver a presentarse y cumplir con el primer paso que exige la organización.

‘Chavo’ se presentó esta tarde pero una funcionaria de la ASO no le permitió que cumpla con el procedimiento de la revisión administrativa. Foto. Prensa Chavo Salvatierra

La versión de Souza fue remachada por una publicación de Salvatierra en Twitter. “No está muerto quien pelea. No se derrota a quien lucha hasta lo último. Los bolivianos no nos damos por vencido. Somos puro corazón”, escribió ‘Chavo’ en la red social.

Una de las primeras acciones que cumplen los dos abogados que asisten a Salvatierra es una demanda en contra de la organización por discriminación.En esta misma jornada fue presentada la querella ante la Fiscalía de Lima.

Se espera, que en las próximas horas, la organización reconsidere el caso del boliviano para que pueda debutar en cuadriciclos. Salvatierra tiene ocho participaciones en el Dakar, pero en la categoría motos. De no lograr su objetivo de correr con la ‘cuadri’ cuestionada (Barren Racer One) no se descarta que apele a una máquina de emergencia para seguir con el sueño de dar la vuelta a Perú en el rally más mediático y duro del planeta.

