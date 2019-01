‘Chavo’ Salvatierra recibe el primer golpazo en el Dakar 2019

El piloto boliviano no pasó la revisión administrativa porque la organización no se lo permitió. Argumentan que su cuadriciclo no fue fabricado en serie.

El boliviano Juan Carlos ‘Chavo’ Salvatierra recibió el primer golpe en el Dakar Perú 2019. El piloto nacional no pasó la revisión administrativa que es el primer paso para ser habilitado en la competencia. “Simplemente que no es una máquina fabricada en serie, solo es eso”, afirmó una funcionaria de la Amaury Sport Organisation (ASO) esta tarde cuando Salvatierra pidió una explicación.

Cuando se le preguntó a la mujer porque se permitió correr a otro piloto con la misma máquina en las últimas dos ediciones de este rally no pudo dar una respuesta clara. “Yo no puedo contestar por el pasado, contesto lo que está sucediendo hoy”, agregó la funcionaria que tampoco pudo dar una explicación técnica ni reglamentaria por la objeción que tuvo para no aprobar la participación del boliviano.

‘Chavo’, que se presentó a la base aérea Las Palmas con un Notario de fe Pública de Lima, dos abogados y el embajador de Bolivia en Perú, estuvo por más de diez minutos intentando cumplir con el procedimiento de competencia, pero no pudo lograrlo. Junto al boliviano también estuvo su padre, que lleva su mismo nombre y algunos miembros de su equipo.

Fuente: diez.bo