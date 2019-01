Cívicos y plataformas dicen que se movilizarán; el TSE recuerda que hay sanciones

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que movilizará 8.000 policías para resguardar el voto. Aseguró que boicotear el proceso es atentar contra la democracia. El TSE aplicará sanciones económicas a los que impidan la votación





El TSE realizó ayer un simulacro sobre el procedimiento de la inédita elección de este domingo.

Los comités cívicos del país y plataformas ciudadanas anunciaron que se movilizarán este domingo, durante la jornada de las elecciones primarias. El Órgano Electoral respondió resaltando una resolución en la que advierte que existen cuatro restricciones muy claras y que serán sancionados si las incumplen.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que el 22 de enero dijo que no se iba a aumentar el control policial, este viernes aseguró que se movilizarán 8.000 efectivos en todo el país y alertó que intentar boicotear las primarias es atentar contra la democracia. Precisamente anoche, representantes de algunas plataformas ciudadanas hacían vigilias en los alrededores del Tribunal Supremo Electoral para exigir el respeto a los resultados del referéndum del 21-F, cuando la mayoría votó por el No a la reelección de Evo Morales.

El lunes, los comités cívicos y las plataformas anunciaron que se movilizarán en la jornada de las primarias y así lo harán. El directorio del Comité Cívico pro Santa Cruz definió el jueves dos medidas. Por un lado, se realizarán manifestaciones pacíficas en las puertas de recintos electorales durante la votación del domingo.

Por otra parte, el comité llevará adelante una campaña de información a través de las redes sociales, en la que se explicará a la población que no está obligada a votar, y que no recibirá ningún tipo de sanción si es que no se acerca a un recinto electoral.

El líder cívico de Cochabamba, Juan Flores, informó que tras terminar la jornada de votación, a las 18:30, se generará una protesta “absolutamente pacífica” en la plaza de las Banderas, en Cochabamba, “que está a kilómetros del TDE, nada tiene que ver con los recintos electorales. Será una concentración en defensa de la democracia y repudiando la respostulación”, aseveró.

En La Paz, de la misma manera, el Comité Cívico, plataformas ciudadanas y el Consejo Nacional para la Democracia (Conade) convocaron a una manifestación pacífica en la puerta del Tribunal Supremo Electoral después de las 17:30. Mientras tanto, plataformas del país convocaron a la ciudadanía para realizar, en las plazas y lugares cercanos a los recintos de votación, una especie de elecciones paralelas.

Para ello instalarán ánforas y entregarán a las personas unas hojas con tres preguntas: ¿Acepta que el binomio Evo-Álvaro participen en las elecciones nacionales, pese al referéndum del 21-F?; ¿Admite usted unas primarias donde no participan los ciudadanos y solo se ratifica a los binomios ya elegidos?, y ¿Confía en el actual TSE para administrar los procesos electorales?

En La Paz, otras plataformas, como Otra izquierda es posible, anunciaron, además de la movilización, un “tuitazo” para repudiar la realización de las primarias y la repostulación.

El TSE ha puesto en marcha el operativo para la cita de este domingo, que demandó una inversión cercana a los Bs 28 millones. La presidenta del Órgano Electoral, María Eugenia Choque, explicó ayer en un desayuno con periodistas que se establecen cuatro prohibiciones. Sin embargo, ante todas las amenazas de movilizaciones que se registran en este caso en el país, Choque resaltó que “si existiera una infracción dentro de las cuatro cuadras de los recintos habilitados”, los infractores serán sometidos a sanciones económicas.

El Órgano Electoral emitió una resolución específica sobre este tema en la que advierte que cuatro restricciones regirán en la jornada. La última se refiere a la manifestación pública de apoyo o rechazo a una candidatura al interior de los recintos electorales y hasta cuatro cuadras alrededor de la misma.

Las personas que violen esta disposición serán sancionadas con una multa equivalente a cinco días del salario mínimo, si es una sola persona; de 50 salarios mínimos si son varias personas, organizaciones sociales y colegiadas; y hasta 100 salarios mínimos si se trata de organizaciones políticas. Esto durante toda la jornada electoral, incluso después de que termine el horario en que las mesas estarán abiertas.

No se permitirá el expendio de bebidas alcohólicas en el mismo radio. “En caso de infracción a esta prohibición se multará con Bs 7.200 a los expendedores y Bs 720 a las personas que vulneren la prohibición”, dice el comunicado. Esta restricción comenzó el viernes y se prolongará hasta el lunes al mediodía.

Portar armas de fuego, punzocortantes, instrumentos contundentes será sancionado con Bs 2.880, y estará vigente desde la medianoche del domingo hasta la medianoche de ese mismo día.

Las reuniones, actos y espectáculos públicos, dentro de las cuatro cuadras o en los recintos tendrán una sanción de Bs 3.500.

“Las sanciones podrán ser impuestas por los jueces electorales; mientras que las multas deberán ser depositadas por los infractores en las cuentas bancarias del TSE o del Tribunal Electoral Departamental de su región”, señala la resolución.

Hecho

El TSE admitió que no puede sancionar a los partidos que llamaron a la abstención en las elecciones primarias y anunciaron que solo enviarán delegados para cumplir el requisito, porque el voto no es obligatorio y depende, precisamente, de la organización interna de las fuerzas políticas. El vocal Idelfonso Mamani descartó que la convocatoria a la abstención pueda considerarse una infracción ni que sea sancionada. “No quisiera entrar en valoraciones, pero quienes votan son los militantes, y de forma absolutamente voluntaria”. Por eso, no votar no merece sanción alguna.

“Un voto sería suficiente, pero no conveniente”, afirmó la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lucy Cruz, y acotó que “Yo me pongo en el lugar de un binomio, cómo me sentiría si mi partido no me apoya y solo recibo un voto”, aseveró.

El vicepresidente Álvaro García Linera manifestó que los siete “son taxipartidos y para no mostrar su real magnitud de lo que son, prefieren decir que no van a votar. No les quedaba de otra, que solo decir abstención”, insistió la autoridad y denunció que “no tienen capacidad de movilización y de militancia”.

El MAS anuncia que movilizará a sus militantes para tener una cantidad de votos representativa. El 57% del costo de estas elecciones se utilizará para posibilitar que el oficialismo acuda a las urnas.

La vocal Cruz complementó al respecto que son las organizaciones sociales las que están llamadas a movilizar a su gente.

CIFRAS

49.222

Delegados

Es la cantidad de delegados de partidos habilitados en todo el país, para las primarias.

6

Delegados

Fueron los que habilitó Unidad Cívica Solidaridad, que postula a la presidencia al exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.

Fuente: EL DEBER