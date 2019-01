CNS activará un plan de contingencia para evitar la acumulación de desechos biológicos en hospitales de La Paz

Este plan de contingencia consiste en tomar los desechos que generan los hospitales de la CNS y trasladarnos a terrenos que tiene la institución en el área rural del departamento de La Paz.

El jefe médico regional de la Caja Nacional de Salud (CNS), Patricio Gutiérrez, anunció el jueves la activación de un plan de contingencia para evitar la acumulación de desechos biológicos en seis hospitales que tiene en la ciudad de La Paz, afectada por el deslizamiento y bloqueo en el relleno sanitario de Alpacoma.

“En caso de mantener el bloqueo y que los vecinos de El Alto no quieran que se lleve la basura ahí, vamos a activar un plan de contingencia con el objetivo de que nuestros pacientes no sufran ningún riesgo ante la acumulación de desechos biológicos, orgánicos y comunes no orgánicos”, dijo a los periodistas.

Gutiérrez explicó que el plan de contingencia consiste en tomar los desechos que generan los hospitales de la CNS y trasladarnos a terrenos que tiene la institución en el área rural del departamento de La Paz.

“Teníamos como idea colocar esta basura en cajones y tratarlas con un químico que permita anular cualquier posibilidad de la presencia de un foco infeccioso. A partir de esto y así encajonada llevarla de manera transitoria hasta que la Alcaldía encuentre una solución”, acotó.

De acuerdo con Gutiérrez, un paciente hospitalizado altamente complejo produce dos kilogramos de basura al día y en promedio los seis hospitales de la CNS generan unas 10 toneladas de desechos al mes.

