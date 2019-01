Comité Cívico de Tarija denuncia que el mercado Campesino es “tierra de nadie”

Tras varios operativos al mercado Campesino, realizados entre diferentes intuiciones a la cabeza del Comité Cívico de Tarija, junto a funcionarios municipales y de la Policía, se evidenció mal manejos de productos y falta de salubridad, y ante esta realidad, el Comité pro intereses de los tarijeños,calificó al mercado Campesino como “tierra de nadie”, y denunció que los productos que se comercializan en este centro de abasto no están garantizados.

“Hemos realizado tres operativos en el Campesino y hemos constatado que el Campesino es tierra de nadie, no hay control absoluto, queremos denunciar públicamente que no está ingresando el Senasag y la Intendencia Municipal porque no les dejan los propios comerciantes, no hay control de ninguna naturaleza, se está manipulando los alimentos, los cerdos, las reses en camiones y camionetas, tenemos las fotos, videos, y este manejo de los alimentos es un atentado contra la salud de los tarijeños y las tarijeñas”, denunció el director de planificación del comité cívico de Tarija, Wilfredo Vidal.

En este sentido, el Comité Cívico, se suma al trabajo de reordenamiento de esta zona de la ciudad como el resto de Tarija, apoyando de forma directa al plan de reordenamiento que viene desarrollando el Gobierno Municipal de Tarija.

“Hemos participado en las mesas técnicas conformadas por el Municipio y otras diferentes instituciones, donde se está trabajando sobre el reordenamiento de la ciudad, necesitamos orden en la zona del Campesino, necesitamos control de parte del Municipio y de parte del Senasag e invitamos al diálogo a los hermanos del mercado Campesino de Crama y Cercat, que puedan dejar ingresar al Municipio porque así ellos podrán garantizar sus productos y la población tendrá nuevamente confianza en ir a comprar al Campesino”, señaló Vidal.

“Además los propios vecinos de la zona del Campesino y los dirigentes y comerciantes del Crama y Cercat, han pedido el traslado de los camiones a mediados del año pasado y ahora cambiaron de discurso por intereses externos al de beneficio de la población tarijeña, solicitamos que puedan participar de las mesas de trabajo y del diálogo con el Municipio y entre todos los actores, poder dar seguridad alimentaria y en salubridad a toda la población”, definió.

